EBRD'den Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli İyimserlik Mesajı

EBRD Üst Düzey Yöneticisinden Türkiye'ye Güven Mesajı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, Türkiye ekonomisi için uzun vadeli iyimser olduklarını vurguladı. Falcetti, "Bu yıl yatırımlara iyi bir başlangıç yaptık ve Türkiye dışındaki belirsizliklere rağmen güçlü bir yıl geçireceğimize inanıyoruz," dedi.

Genç Girişimcilere 250 Milyon Avro Finansman

Falcetti, EBRD'nin genç girişimcilere yönelik açıklayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı kapsamındaki detayları aktardı. Bu program, 35 yaşından küçük girişimcilerin yönettiği işletmelere 250 milyon avroya kadar finansman sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki genç girişimcilere daha fazla destek sağlamak amacıyla bu tutarın %70'inin bu bölgeye yönlendirilmesi planlanıyor.

Genç Nüfus ve İşsizlik Oranı

Türkiye'nin genç nüfusunun %40'ını oluşturduğunu belirten Falcetti, genç girişimcilerin ülke ekonomisine katkısını vurguladı. Ancak gençler arasında işsizlik oranının erkeklerde %11, kadınlarda ise %24 olduğunu ifade ederek, bu durumun zorluklarını gözler önüne serdi.

Türkiye Ekonomisinde Uzun Vadeli İyimserlik

Falcetti, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, bu yıl %2,8 büyüme öngördüklerini söyledi. "Makroekonomik politikaların sürdürülmesi kritik," diyen Falcetti, istikrarlı bir iş ortamının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Bankacılık Sektörünün Sağlamlığı

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünün sermaye yapısının sağlam olduğunu belirtti. Malige, "Bankalar artık kısa vadeli değil, uzun vadeli iş yapma perspektifine odaklanıyor." dedi. Ayrıca, bankacılık sektöründeki göstergelerin iyi durumda olduğunu ve gelecekte yapısal reformların önemini vurguladı.

Sonuç Olarak

EBRD yetkilileri, Türkiye'nin genç ve dinamik yapısının, ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederken, bu çerçevede başlatılan finansman programının da büyük bir fırsat sunacağına inandıklarını belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, bankanın bugün genç girişimcilere yönelik açıklayacağı ve 250 milyon avroya kadar finansman sağlayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı'nın tanıtımı öncesinde program ve Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, bankanın bugün genç girişimcilere yönelik açıklayacağı ve 250 milyon avroya kadar finansman sağlayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı'nın tanıtımı öncesinde program ve Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.