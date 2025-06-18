DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

EBRD'den Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli İyimserlik Mesajı

EBRD, Türkiye ekonomisinin uzun vadede iyimser olduğunu ve genç girişimcilere 250 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:57
EBRD'den Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli İyimserlik Mesajı

EBRD Üst Düzey Yöneticisinden Türkiye'ye Güven Mesajı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, Türkiye ekonomisi için uzun vadeli iyimser olduklarını vurguladı. Falcetti, "Bu yıl yatırımlara iyi bir başlangıç yaptık ve Türkiye dışındaki belirsizliklere rağmen güçlü bir yıl geçireceğimize inanıyoruz," dedi.

Genç Girişimcilere 250 Milyon Avro Finansman

Falcetti, EBRD'nin genç girişimcilere yönelik açıklayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı kapsamındaki detayları aktardı. Bu program, 35 yaşından küçük girişimcilerin yönettiği işletmelere 250 milyon avroya kadar finansman sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki genç girişimcilere daha fazla destek sağlamak amacıyla bu tutarın %70'inin bu bölgeye yönlendirilmesi planlanıyor.

Genç Nüfus ve İşsizlik Oranı

Türkiye'nin genç nüfusunun %40'ını oluşturduğunu belirten Falcetti, genç girişimcilerin ülke ekonomisine katkısını vurguladı. Ancak gençler arasında işsizlik oranının erkeklerde %11, kadınlarda ise %24 olduğunu ifade ederek, bu durumun zorluklarını gözler önüne serdi.

Türkiye Ekonomisinde Uzun Vadeli İyimserlik

Falcetti, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, bu yıl %2,8 büyüme öngördüklerini söyledi. "Makroekonomik politikaların sürdürülmesi kritik," diyen Falcetti, istikrarlı bir iş ortamının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Bankacılık Sektörünün Sağlamlığı

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörünün sermaye yapısının sağlam olduğunu belirtti. Malige, "Bankalar artık kısa vadeli değil, uzun vadeli iş yapma perspektifine odaklanıyor." dedi. Ayrıca, bankacılık sektöründeki göstergelerin iyi durumda olduğunu ve gelecekte yapısal reformların önemini vurguladı.

Sonuç Olarak

EBRD yetkilileri, Türkiye'nin genç ve dinamik yapısının, ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederken, bu çerçevede başlatılan finansman programının da büyük bir fırsat sunacağına inandıklarını belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, bankanın bugün genç girişimcilere yönelik açıklayacağı ve 250 milyon avroya kadar finansman sağlayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı'nın tanıtımı öncesinde program ve Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, bankanın bugün genç girişimcilere yönelik açıklayacağı ve 250 milyon avroya kadar finansman sağlayacağı Genç İş İnsanlarına Finansman Programı'nın tanıtımı öncesinde program ve Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'daki Kadın Kooperatiflerinin Başarı Hikayesi Belgesel Oluyor
2
Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'ya Ziyaret: Ekonomik İlişkiler Gelişiyor
3
Kia piyasayı sollayıp geçti! Her zam, Kia indirim meşalesini yaktı: Neredeyse yarı fiyatına indi
4
Kuveyt Türk Yatırım'da Yeni Genel Müdür Ataması
5
Kimlik numaranıza bakıp öğrenin! Devlet IBAN'ınıza destek ödemesi yatırmış olabilir!
6
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
7
305 bin TL'ye sıfır otomobil satılıyor! Fiat gemileri yaktı, bedava fiyatına verecek

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı