DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.558.573,44 1,77%

5G Teknik Altyapısı Bu Yıl Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G ihalesinin bu yıl yapılacağını ve teknik altyapının 2026'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:03
5G Teknik Altyapısı Bu Yıl Tamamlanacak

5G Teknik Altyapısı Bu Yıl Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak 5G ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve teknik altyapı çalışmalarının hızla ilerleyeceğini açıkladı. Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda BTK'nin 2025 Yılı Kurum Dışı İş Planı'nda belirtildiği gibi, bilişim sektöründeki bu hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil haberleşme şebekelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Dünya Çapında 5G Denemeleri

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin Türkiye'de de İstanbul Havalimanı dahil olmak üzere 34 noktada denendiğini hatırlatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yerli ve milli 5G hedefleri doğrultusunda, 4,5G hızının yaklaşık 10 katı hız sunacak 5G ile 6G’ye yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

Yerli Üretim ve Teknoloji Bağımsızlığı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonunun yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilen ekipman ve teçhizatla destekleneceğini, bu sayede teknoloji bağımsızlığını artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

BTK'nın İhale Süreci

Uraloğlu, BTK'nın 5G yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerilerini belirleme çalışmalarına öncelik vereceğini dile getirerek, BTK'nın bu yıl içinde yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacaklarını, 2026'da hizmete sunulacak 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacaklarını belirtti.

Mevzuattaki Değişiklikler

Uraloğlu, BTK'nın yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik politika önerilerinin dış paydaşların da görüşleri alınarak oluşturulacağını ifade etti. 5G ile birlikte Small Cell kurulumlarının yaygınlaşması ve gelişmesini baskılama engellerinin kaldırılması için Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği'nde de değişiklikler yapılacağını bildirdi. Yeni yönetmelik sayesinde güvenlik sertifikası süreçlerinin sadeleştirileceği ve ölçüm süreçlerinin kısaltılacağı ifade edildi.

Uraloğlu, bu teknik altyapı çalışmaları ve yetkilendirme sürecine dair politikaların yıl sonuna kadar netleşeceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, Yapay Zeka Sistemlerine Katı Yasaklar Getirdi
2
Su faturalarınızı hemen kontrol edin! Bir vatandaş görünce gözlerine inanamadı
3
Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!
4
Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı
5
Acil 100.000 TL ihtiyaç kredisi hazır! 3 ay ödemesiz dev kredi kampanyası başlatıldı
6
Trump Yönetimi, Nvidia'nın Çin'e Çip Satışlarına Ek Kısıtlama İnisiyatifi Değerlendiriyor
7
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı: EIA Raporu

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı