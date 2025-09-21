Trabzon'da hamsi ve istavrit 150 liradan tezgâhta

Trabzon Ortahisar Moloz'da hamsi ve istavrit kilogramı 150 liradan satılıyor; diğer balık türleri ve fiyatları tezgâhta yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:26
Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında tüketiciler, hamsi, istavrit, mezgit, alabalık, barbun, levrek, somon ve çipura gibi türleri görüyor.

Tezgâhtaki fiyatlar

Hamsi ve istavrit: 150 lira/kg, tirsi: 200 lira, somon ve alabalık: 250 lira, mezgit: 300 ile 450 lira, çipura: 450 lira.

Balıkçıların değerlendirmesi

Balıkçı Mehmet Örseloğlu AA muhabirine, sezon başladığından beri satışların iyi olduğunu söyledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle dün balığın az geldiğine dikkati çeken Örseloğlu, bugün ise balık çeşitlerinin tezgahlardaki yerini aldığını kaydetti.

Balıkçı Kadir Pınar da yağışların ardından balık çeşitlerinin bugün kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Bugün taze taze vatandaşlara balık satıyoruz." ifadesini kullandı.

Pınar, dün 250 liradan satışa sunulan hamsinin bugün 150 liraya düştüğünü belirterek, fiyatların son derece makul olduğunu da sözlerine ekledi.

