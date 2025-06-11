DEİK, Transport Logistic 2025 Fuarında Milli Pavilyon Kurdu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi, Almanya'nın Münih kentinde 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Transport Logistic 2025 fuarında milli pavilyon kurarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etti.

DEİK'in açıklamasına göre, lojistik, mobilite, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi alanında önemli bir platform olan bu fuarda, DEİK üyesi 20 Türk firması, Türkiye’nin gücünü sergilemek üzere bir araya geldi.

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Türkiye Pavilyonu Resepsiyonu'na katıldı. Etkinlikte DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk ve diğer önemli isimler de yer aldı. Konuşmasında Erdoğan, Türkiye’nin güçlü lojistik potansiyeline dikkat çekerek, "2024 yılında ihracatımız 262 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun yüzde 40'ı Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleşti. Almanya, 55 milyar avroluk hacimle en büyük ticaret ortağımız." dedi.

Türkiye’nin Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi stratejik projelerle bölgesel lojistik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, fuara 88 firmayla katılmanın büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin Almanya dışındaki en fazla firmayla temsil edilen ilk 5 ülke arasında yer almasıyla sonuçlandı.

Barış Dillioğlu, fuara üst üste üçüncü kez katıldıklarını ve bu yıl güçlü bir Türkiye pavilyonu ile yer aldıklarını belirtti: "20 firmamızla birlikte bu pavilyon, yalnızca lojistik sektöründeki kabiliyetimizi değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası işbirliğine verdiği önemi de yansıtıyor." dedi. Dillioğlu, fuar süresince yapılan ikili görüşmelerin yeni iş bağlantılarına fırsat yarattığını açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, Türkiye’nin coğrafi avantajlarıyla birlikte güçlü lojistik altyapısıyla da önemli bir rol oynadığını belirtti ve Air Cargo Europe kapsamındaki görüşmelerin kalıcı işbirliklerine dönüşmesini umduğunu dile getirdi.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alp Çapa ise, Arkas Grubu olarak sundukları entegre hizmetlerle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Etkinliğin sponsorları arasında Turkish Cargo ve Marport da yer aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi, Almanya'nın Münih kentinde 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Transport Logistic 2025 fuarında milli pavilyon kurarak yerini aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi, Almanya'nın Münih kentinde 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Transport Logistic 2025 fuarında milli pavilyon kurarak yerini aldı.