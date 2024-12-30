New York Borsası, Jimmy Carter Anısına 9 Ocak'ta Kapalı Olacak

New York borsası (NYSE), ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla 9 Ocak'ta ulusal yas günü çerçevesinde kapalı olacağını duyurdu. NYSE'nin açıklamasına göre, bu tarihte hisse senedi ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacak.

Kapalı olacak borsa grupları arasında New York Borsası, NYSE American Equities, NYSE American Options, NYSE Arca Equities, NYSE Arca Options, NYSE Chicago ve NYSE National yer alıyor. Ayrıca, NYSE'nin üzerinde asılı bulunan ABD bayrağının, eski Başkan Carter'ın onuruna yas dönemi boyunca yarıya indirileceği belirtildi.

Bugünkü açılışta, Jimmy Carter anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Geleneksel olarak, eski ABD başkanlarının vefatı durumunda New York borsasında işlem yapılmıyor. En son Aralık 2018'de George Herbert Walker Bush'un ölümü nedeniyle işlem gerçekleştirilmemişti.

Jimmy Carter'ın Biyografisi

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış ve 1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştür. Carter, özellikle ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konulardaki dış politikasıyla önemli yönlendirmelere imza atmıştır.

Carter, yaşamı boyunca 32 kitap yazmış ve Nobel Barış Ödülü kazanmıştır. Ayrıca, Filistin'de iki devletli çözüm için ortaya koyduğu çabalarıyla da tanınmaktadır.