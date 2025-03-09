Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Arttı: 1000 Metreküp 13.451 Lira

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 13.451 lira 9 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 8.191.777 lira.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:13
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Arttı: 1000 Metreküp 13.451 Lira

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 451 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa işlem hacmi 8 milyon 191 bin 777 lira olarak kaydedildi.

Bir önceki gün bu tutar, 20 milyon 858 bin 708 lira olarak açıklanmıştı. Bu durum, piyasanın dinamiklerini etkileyen önemli bir değişim olarak dikkati çekiyor.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Dün, spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 609 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 123 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 778 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplam 208 milyon 674 bin 651 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Bunun yanı sıra piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 997 bin 54 metreküp olarak gerçekleşti.

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