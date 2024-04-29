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Zeytinyağı ve dana kavurma indirimde! File Market aktüel ürünler kataloğu

Büyük zeytinyağı indirimi başladı! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:38
Zeytinyağı ve dana kavurma indirimde! File Market aktüel ürünler kataloğu

File Market müşterilerine güzel haberi verdi! Yağlarda büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİLE MARKET İNDİRİMLERİ

Raf fiyatları günden güne artarken zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri de ayçiçek ve zeytinyağları oldu. File Markette geçerli olacak indirimler ise müşterilerle paylaşıldı! Markette geçerli olacak indirimler ve fiyatlar şu şekilde paylaşıldı;

file market indirimleri

-Harras marka 5 litre zeytinyağı 990 TL

-Rozen jumbo karides 89.90 TL

-Aydoğdu pekin ördeği 134.90 TL

-Som fıstıklı katmer 24.90 TL

-Harras dana kavurma 119.90 TL

-Sesu 20'li yüz ağda bandı 54.90 TL

-Sesu ılık ağda çeşitleri 54.90 TL

-Sesu tüy sarartıcı krem 69.90 TL

-Fora ızgara zeytin 69.50 TL

-Fora gemlik az tuzlu siyah zeytin 145 TL

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