TCMB Başkanı Karahan'dan Sıkı Para Politikası Vurgusu: Enflasyon Düşüşü Sürecek

Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Finans Zirvesi 2025'te yaptığı konuşmada, sıkı para politikası duruşunun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini ifade etti. Karahan, "TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Ekonomik Belirsizlikler ve Para Politikası

Karahan, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve finansal koşulların para politikası üzerinde önemli etkiler yarattığını belirtti. Son dönemde özellikle küresel ticaret politikalarındaki gelişmelerin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde belirsizlikleri artırdığını dile getirdi. 2024 ilk çeyreğinden bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Karahan, hizmet enflasyonundaki düşüşün belirginleştiğini söyledi.

Küresel Gelişmeler ve Borçlanma

Karahan, belirsizliklerin küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığını aktararak, "Bu belirsizlikler, yatırım kararlarını etkiliyor ve ekonomilerde büyümeyi baskılıyor," dedi. Gelişmekte olan ülkelerin, dışsal şoklara karşı daha kırılgan hale geldiğini ifade eden Karahan, 2022-2023 yıllarındaki küresel enflasyonun etkilerinin, gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Para Politikası Araçlarının Önemine Dikkat

Karahan, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının, para politikası araçlarını çeşitlendirmeye yöneldiğini belirtirken, döviz müdahaleleri ve makro ihtiyatçı politikaların önemini vurguladı. 2008-2009 küresel finansal krizinin sonrasında, bu araçların finansal istikrarı desteklemek için sıklıkla kullanıldığını kaydetti.

Sıkı Duruş ve Gelecek Beklentileri

Karahan, TCMB olarak sıkı parasal duruşu desteklemek için çeşitli makro ihtiyati politikalar uyguladıklarını belirtti. Türk lirası mevduatın payını artırmayı ve KKM'yi azaltmayı hedeflediklerini belirten Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu, ancak belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Karahan, "Sıkı para politikası duruşumuz, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek. Fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahın artışı için ön koşul olduğunun altını çizmek istiyorum," dedi.

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirvede konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirvede konuşma yaptı.