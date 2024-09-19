ROKETSAN'ın ALKA Lazer Silahı Dron Tehditlerine Karşı Güçlü Bir Savunma

ROKETSAN'ın ALKA Lazer Silahı Dron Tehditlerine Karşı Koruma Sağlıyor

ROKETSAN, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron tehditlerini etkisiz hale getirmeye hazırlanıyor. Bu sistem, devlet kurumları ve kritik askeri tesisler için koruma sağlamada önemli bir rol üstleniyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ALKA, asimetrik tehditlerin konvansiyonel silahlarla hedef alınmasının zor olduğu durumlarda devreye giriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte tehdit türlerinin değiştiğini vurgulayan ROKETSAN, bu durumun yeni savunma sistemlerinin gerekliliğini artırdığını belirtti.

ALKA'nın Özellikleri

ALKA, 2019 yılından bu yana mini/mikro insansız hava araçları ve dron tehditlerine karşı etkili bir çözüm sundu. Yeni yetenekleri ile sürekli gelişen bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alıyor. Ayrıca, ALKA'nın dron tespit radarı, aynı anda 100 hedefi takip edebilme kapasitesine sahip. 750 metreden 1500 metreye kadar menzil desteğiyle yakın hava savunması sağlıyor.

Gündüz ve gece görev yapabilen ALKA, meskun mahaldeki bombalı tuzaklar, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcılar (EYP) ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de aktif rol üstleniyor.

Gelecek Hedefleri

ROKETSAN, birden fazla ALKA YESS'in aynı hedefe yönlendirilebilmesi için ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. ALKA'nın gelişim süreci, Temmuz 2016’da milli imkanlarla başlatıldı ve 2018'de ilk prototipi üretildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2021’de imzalanan sözleşme ile ALKA, tüm yeteneklerini başarıyla göstermiştir.

ROKETSAN Genel Müdürü'nden Açıklama

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarına karşı sağladığı etkinliğin önemine değindi. İkinci, özellikle sürü dron saldırılarına karşı koruma sağlayan ALKA'nın, Türkiye'nin katmanlı hava savunma projesi Çelik Kubbe'nin de bir parçası olarak seri üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatı için de çabaların devam ettiğini kaydetti.