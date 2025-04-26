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Bodrum'da Mega Yatlara Yakıt İkmal Edildi

Bodrum'a gelen mega yatlara yakıt ikmali gerçekleştirildi, 'Golden Odyssey' ve 'Solandge' yatları yakıt alarak denize açıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:23
Bodrum'da Mega Yatlara Yakıt İkmal Edildi

Bodrum'da Mega Yatlara Yakıt İkmal İşlemleri Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu yaz sezonunda mega yatlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak, Bermuda bayraklı 123 metrelik 'Golden Odyssey' ile İspanya'dan gelen 85 metrelik 'Solandge' isimli motoryatlar, Bodrum Cruise Port'ta yakıt ikmali gerçekleştirdi.

İkmal İşlemleri Detayları

Yakıt tankerleri, öncelikle iskeledeki Malta bayraklı 'Solandge' için yakıt ikmali yaptı. İkmal işlemlerinin ardından, açıkta demirli 'Golden Odyssey' yatı Bodrum Cruise Port'a yanaştırılarak yakıt aldı. İkmalin tamamlanmasının ardından, 'Golden Odyssey' Türk kara sularından ayrılarak açık denize açıldı.

Bodrum, dünyanın en gözde yat destinasyonlarından biri olarak dikkat çekerken, mega yatların bölgeye olan ilgisi giderek artıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" (solda) ile İspanya'dan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" (solda) ile İspanya'dan hareket ederek ilçeye gelen Malta bayraklı 85 metre uzunluğundaki "Solandge" (sağda) isimli motoryata yakıt ikmali yapıldı. Yatlar, ikmal için Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" (solda) ile İspanya'dan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" (solda) ile İspanya'dan hareket ederek ilçeye gelen Malta bayraklı 85 metre uzunluğundaki "Solandge" (sağda) isimli motoryata yakıt ikmali yapıldı. Yatlar, ikmal için Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

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