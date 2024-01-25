600.000 TL’ye daire mi olur demeyin! O banka sunduğu fırsatla tüm konut kredilerini çöpe attıracak

Akbank her fırsatta satılık gayrimenkullerine bir yenisini ekleyerek taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer satılığa çıkardığı gayrimenkul konut Ağrı merkezden geldi. Ağrı merkezin Alparslan Mahallesi’nde yer alan 131 metre karelik bu daire 600.000 TL’ye satılığa çıkartıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak derecede ki bu konut beşinci katta yer alıyor. İşte Akbank’ın Ağrı merkez Alparslan Mahallesi’nde satılığa çıkarttığı 131 metre karelik konutun detayları...

EN YÜKSEK 600.000 TL TEKLİF VERİLDİ

Akbank tarafından satılığa çıkartılan 131 metre karelik tam hisseli bu konut için verilen en yüksek teklif 600.000 TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar 600.000 TL teklif üzerine minimum 10.000 TL artış yaparak 610.000 TL’ye konut sahibi olabilecekler. Akbank’ın yalnızca Akbank gayrimenkul kısmından teklif verebilecek olan vatandaşlar eğer verdikleri teklifin üzerine herhangi bir teklif durumu söz konusu olmazsa minimum fiyatlandırma ile konut sahibi olabilecekler. Beşinci katta yer alan bu daire Ağrı’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşları bekliyor.

60.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Ağrı merkezde satılığa çıkartılan bu daire için istenilen teminat bedeli ise 60.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar bu konut için 60.000 teminat bedeli ödeyerek uygun vade seçeneklerini Akbank'la görüşerek konut sahibi olabilecekler. Sizler de uygun fiyatlarla konut sahibi olmak istiyorsanız muhakkak Akbank’ın duyurmuş olduğu bu fırsatta göz gezdirmelisiniz!



