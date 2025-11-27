7'nci Kurumsal Girişimcilik Ödülleri: Cesaret ve Değişim Öne Çıktı

Kazananlar ve değerlendirme süreci

26 Kasım tarihinde Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen Corporate & Startup Day etkinliğinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri (KİG Ödülleri) sonuçları açıklandı.

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi'nin düzenlediği ödüllere rekor başvuru geldi. Aday projelerin değerlendirilmesinde ana faaliyet alanıyla uyum, ölçülebilir değer ve ticarileşme temel kriter olarak belirlendi. Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde fikrin çalışanlardan doğması; En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde birlikte ürün veya çözüm geliştirilmesi; En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ticarileşen fikirler ve programa katılan çalışan sayısı belirleyici oldu.

Jüri ve organizatör değerlendirmesi

Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, rekor başvurunun Türkiye'de inovasyona olan ilgi ve kurumların kararlılığının işareti olduğunu vurguladı. Ağırbaş'ın sözleri şöyle:

"Kurumsal girişimcilikte gerçek değer, ‘en iyi’ olma iddiasından çok, değişimi başlatma cesaretinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yıl ödülleri herhangi bir sıralama yapmadan açıklamayı tercih ettik. Tüm başarılı projelerin eşit düzeyde takdir görmesi, dönüşüm odaklı yaklaşımımızla en uyumlu yöntem oldu. Kurumların içinden filizlenen projelerin ülkemizin ekonomisine, rekabet gücüne ve inovasyon kültürüne sunduğu katkıları görmek bizim için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı."

Değerlendirme sürecinde jüri üyeleri arasında Tuğrul Ağırbaş da yer aldı; jüri, başvuru kriterlerine göre projeleri titizlikle inceledi.

Kazananlar

En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde ilk üç: D-One (Doğuş Oto), Piapiri (ÜNLÜ&Co), Tahıl Kurutma Makinelerinde LPG Kullanımı (Aygaz).

En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde ödül alan projeler: Ataletsel Sensör Geliştirme Projesi (Aselsan & OB Sensör), Kabin İçi Kamera ile Sürücü Yorgunluk Algılama (DMS) Teknoloji İş Birliği Projesi (Ford Otosan & Büyütech), Kolay Finansman (Türkiye İş Bankası & Figopara).

En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinin kazananı: EKİG - Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı (Eczacıbaşı Holding).

Ödüller, kurum içi girişimciliğin ve kurum-girişim iş birliklerinin Türkiye'deki yükselişini gözler önüne serdi ve başarılı projelere görünürlük kazandırdı.

KİG ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR, 26 KASIM TARİHİNDE FAST COMPANY TÜRKİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN CORPORATE & STARTUP DAY’DE AÇIKLANDI.