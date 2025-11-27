7'nci Kurumsal Girişimcilik Ödülleri: Cesaret ve Değişim Öne Çıktı

7. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde kazananlar 26 Kasım'da açıklandı; cesaret, değişim ve ticarileşme kriterleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:53
7'nci Kurumsal Girişimcilik Ödülleri: Cesaret ve Değişim Öne Çıktı

7'nci Kurumsal Girişimcilik Ödülleri: Cesaret ve Değişim Öne Çıktı

Kazananlar ve değerlendirme süreci

26 Kasım tarihinde Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen Corporate & Startup Day etkinliğinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri (KİG Ödülleri) sonuçları açıklandı.

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi'nin düzenlediği ödüllere rekor başvuru geldi. Aday projelerin değerlendirilmesinde ana faaliyet alanıyla uyum, ölçülebilir değer ve ticarileşme temel kriter olarak belirlendi. Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde fikrin çalışanlardan doğması; En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde birlikte ürün veya çözüm geliştirilmesi; En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ticarileşen fikirler ve programa katılan çalışan sayısı belirleyici oldu.

Jüri ve organizatör değerlendirmesi

Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, rekor başvurunun Türkiye'de inovasyona olan ilgi ve kurumların kararlılığının işareti olduğunu vurguladı. Ağırbaş'ın sözleri şöyle:

"Kurumsal girişimcilikte gerçek değer, ‘en iyi’ olma iddiasından çok, değişimi başlatma cesaretinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yıl ödülleri herhangi bir sıralama yapmadan açıklamayı tercih ettik. Tüm başarılı projelerin eşit düzeyde takdir görmesi, dönüşüm odaklı yaklaşımımızla en uyumlu yöntem oldu. Kurumların içinden filizlenen projelerin ülkemizin ekonomisine, rekabet gücüne ve inovasyon kültürüne sunduğu katkıları görmek bizim için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı."

Değerlendirme sürecinde jüri üyeleri arasında Tuğrul Ağırbaş da yer aldı; jüri, başvuru kriterlerine göre projeleri titizlikle inceledi.

Kazananlar

En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde ilk üç: D-One (Doğuş Oto), Piapiri (ÜNLÜ&Co), Tahıl Kurutma Makinelerinde LPG Kullanımı (Aygaz).

En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde ödül alan projeler: Ataletsel Sensör Geliştirme Projesi (Aselsan & OB Sensör), Kabin İçi Kamera ile Sürücü Yorgunluk Algılama (DMS) Teknoloji İş Birliği Projesi (Ford Otosan & Büyütech), Kolay Finansman (Türkiye İş Bankası & Figopara).

En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinin kazananı: EKİG - Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı (Eczacıbaşı Holding).

Ödüller, kurum içi girişimciliğin ve kurum-girişim iş birliklerinin Türkiye'deki yükselişini gözler önüne serdi ve başarılı projelere görünürlük kazandırdı.

KİG ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR, 26 KASIM TARİHİNDE FAST COMPANY TÜRKİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN...

KİG ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR, 26 KASIM TARİHİNDE FAST COMPANY TÜRKİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN CORPORATE & STARTUP DAY’DE AÇIKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Hizmet İhracatı Bu Yıl 121 Milyar Doları Aşacak
2
ADSYB Başkanı Güngör: Şap Vakaları 4 Milyar Dolar Zarar, Krediler Ertelensin
3
Buldan'da Çilek Dikimi Başladı: 1 Dekarda 1 Ton Verim Hedefi
4
Doğan: Greyfurt Üreticileri de Don Destek Programına Alınmalı
5
Hirfanlı Barajı'nda Türk Somonu İhracatı: Yıllık bin 500 ton
6
Antalya’da Denetimli Serbestlik Kapsamında Hükümlü İstihdamı İçin Protokol İmzalandı
7
TOBB ETÜ'den Yerli Enerji Hamlesi: Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?