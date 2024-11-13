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745 Binden Fazla Emekli İndirimli Seyahat Fırsatından Yararladı

745 binden fazla emekli, şehirler arası otobüs ve demir yolu seferlerinde indirimli seyahat imkânından faydalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:48
745 Binden Fazla Emekli İndirimli Seyahat Fırsatından Yararladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 745 binden fazla emeklinin, demir yolu ve şehirler arası otobüsle gerçekleştirdikleri seyahatlerde indirimli bilet kampanyasından yararlandığını duyurdu.

Emekliler Yılı İlanı ve İndirim Uygulamaları

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etmesi çerçevesinde, emeklilere şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını hatırlattı.

Bu düzenlemeyle birlikte, bu yıl sonuna kadar emekli vatandaşların şehirler arası otobüslerde indirimli seyahat etme fırsatı bulduğunu bildiren Uraloğlu, "500 bin emeklimiz şehirler arası otobüs seferlerinde uyguladığımız yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı. 2024 yılı içinde, şehirler arası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcu, sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uygulamalar ve Denetimler

Uraloğlu, otobüsle şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firma bulunduğunu vurgulayarak, "Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. İndirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz." dedi. Ayrıca, emeklilerin indirim talebine ilişkin şikayetlerin en kısa sürede değerlendirildiğini söyledi.

2024 yılında 89 bin 476 otobüste denetim yaptıklarını belirten Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışına karşı mücadele ettiklerini ve emeklilere yönelik indirimlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlediklerini de ekledi.

Demir Yolu Seyahatinde de İndirimler Sürüyor

Emeklilere yönelik indirimlerin yalnızca otobüs seyahatleri ile sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, demir yolu ile seyahat etmeyi tercih eden emeklilere yüksek hızlı, bölgesel ve ana hat tren biletlerinde de yüzde 10 indirim uygulandığını açıkladı. Bugüne kadar 245 bin 587 emeklinin bu indirimden yararlandığını kaydetti. Böylece, demir yolu ve şehirler arası otobüsler ile toplam 745 bin 587 emekli indirimli seyahat etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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