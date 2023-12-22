7500 TL maaş alan emekliye banka, 7.800 TL promosyon+10.000 TL nakit finansman sağlıyor

2023 yılında emekliye bir çok ek ödeme ve zamlı ödemeler yapıldı. Yılbaşı zammından sonra en düşük emekli maaşına yapılan zam ile birlikte emekli ikramiyelerinde artı akabin de emekli promosyonlarına zam yapılması ceplerin boş kalmamasını sağladı. EYT yasası onayı ile milyonlaeca aday, emekli olma hakkını sağlarken, 2024 yılında da devam edecek ve 2 milyondan fazla birey emeklilik hakkına kavuşabilecek.

Bankalar da emeklinin cebini boş bırakmayacak kampanyaları ile dikkat çekiyor. Özellikle de emekli promosyonu kampanyaları nakit olarak ödenirken, faizsiz kredi imkanları ile birlikte ürün ve hizmet alınımına sunulan ek ödemeler de dikkat çekmekte. Bir çok banka emekli portföyünü arttırmak adına promosyonlarını ay ay güncelliyor. Emekli promosyonu kampanyaları ile birlikte ek olarak düzenlenen fatura talimatına ek ödemeler de tercih edilebiliyor. İNG Bank bu kapsamda 12,500 TL'ye varan ek ödeme sağlarken, ay başında emekli promosyonu kampanyasını açıklayan Türkiye Fİnans rakamı 15.000 TL'ye çıkarttığını belirtmiş bulunuyor.





KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Kuveyt Türk'te emekli emekli maaş ödemesi verdiği emekliye özel emekli promosyonuna ek olarak bir çok ek ödeme kampanyası sunarken, emekli olmayan vatandaşı da ilgilendiren kimi ödemeler mevcut. Kuveyt Türk emekli promosyonu rakamlarını 8.000 TL olarak güncelledi. Maaş aralığına göre 8.000 TL'ye varan ek ödeme sunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada; miktarlar şu şekilde belirtildi.

3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.





10,000 TL İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kuveyt Türk tarafından 10.000 TL'ye varan nakit finansmanı sunuluyor. Mobilden Kuveyt Türklü olanlara vade farksız 10.000 TL ihtiyaç finansmanı başvurulareı için son 8 gün kaldığı banka tarafından açıklanmış bulunuyor.

Öte yandan, 4 otomatik ödeme talimatı veren emekliye 200 TL ek ödem sunulurken, Hesap kartı ile tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri alışverişe 200 TL iade, Sağlam Kart ile yapılacak 200 TL ve üzeri ilk alışverişe ise 200 TL altın puan ödemesi sağlanıyor.

EMEKLİ DE FAYDALANACAK

7500 TL emekli maaşı alan emekli Kuveyt Türk'ten 7,200 TL emekli promosyonu alabiliyor. Emekli tüm kampanyalara dahil olması durumunda ise 7500 TL emekli maaşına ek, 7200 TL promosyon, 600 TL kampanya ödülü ile birlikte 10.000 TL nakit finansmanına ulaşabiliyor. Bu kapsamda başvuruya istinaden ilk maaşında maaşına ek olarak 17.800 TL promosyon ödemesi alabilecek.