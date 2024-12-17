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8. Uluslararası Kozmetik Kongresi: Biyoteknolojinin Sektöre Etkisi Değerlendirildi

8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da biyoteknolojinin sektördeki etkilerini ele alıyor. İnovasyon ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:45
8. Uluslararası Kozmetik Kongresi: Biyoteknolojinin Sektöre Etkisi Değerlendirildi

8. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde Biyoteknoloji Değerlendirildi

Kozmetik sektörünün önde gelen paydaşları, 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde Antalya'da bir araya geldi. Bu yılki kongrenin ana teması biyoteknolojinin sektördeki etkisi olarak belirlendi. Kongre, Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenleniyor ve hem yerli hem de yabancı sektör profesyonellerine ev sahipliği yapıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, kongrede yaptığı açılış konuşmasında, kozmetik sektörünün değişen tüketici talepleri, ürün yenilikleri ve sürdürülebilirlik gibi önemli trendlerle şekillendiğini vurguladı. Bu yılki kongrenin, sektördeki yenilikleri paylaşmanın ötesinde, değişen dinamiklere uyum sağlama konusunda önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, kimya sektöründeki kozmetik ihracatını artırmak için yürütülen çalışmalara dikkat çekerken, KÜAD Başkanı Levent Kahrıman ise kongrelerin bilim insanları ve üreticiler için önemli buluşma platformları olduğunu ifade etti.

KÜAD Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan, sektörün hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin biyoteknolojik gelişmelerle sürdürülebilirlik trendlerinden etkilendiğini açıkladı. Arslan, "Bu yılki kongrenin ana teması, 'biyoteknolojinin kozmetik sektöründeki etkisi' olarak belirlendi. Kongre, sektördeki yenilikleri takip ederek geliştireceğimiz stratejiler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Biyoteknoloji, ürün geliştirme ve üretim yöntemlerinde büyük değişimlere yol açıyor" dedi.

Arslan, kongrenin yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle sektöre rekabet gücü kazandırmayı hedeflediğini de ifade ederken, bu yıl katılımcı sayısında %229’luk bir artış olduğunu belirtti. Kongre, yarın sona erecek ve sektördeki en güncel gelişmeleri takip etmek için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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