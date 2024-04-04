9 özel bankadan emekliye kallavi ödeme! Rakamı duyan soluğu şubede alacak

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da emekli promosyonlarını güncelledi. ING Bank, SGK emekli maaşlarını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, Akbank, 17.500 TL'ye varan ödül fırsatı sağlıyor. Garanti BBVA, emekli maaşını alanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verirken, DenizBank 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Yapı Kredi, emekli aylığı taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunarken, QNB Finansbank 13.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlıyor. Halkbank, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunarken, Ziraat Bankası da 12.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Şekerbank, maaş aralıklarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yaparken, Vakıfbank, 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. İş Bankası ise SGK emekli maaşlarını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emeklilere yönelik sunulan promosyon miktarları da çeşitlilik gösterir. Nakit promosyonların yanı sıra ek hizmetler ve avantajlar da emeklilerin tercihlerini etkileyen faktörler arasında yer alır. Örneğin, kredi kartı indirimleri, ücretsiz bankacılık hizmetleri, chip-para gibi ek kazanımlar da emeklilerin banka seçiminde önemli bir rol oynar. Bu noktada, bankaların emeklilere yönelik sunmuş olduğu çeşitli avantajlar ve hizmetler, emeklilerin finansal güvenliklerini sağlamlaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak adına önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, emeklilere sunulan promosyonlar, banka tercihleri konusunda daha bilinçli ve avantajlı kararlar alabilmelerini sağlar.

BANKALARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ







ING BANK

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,



10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

AKBANK

Maaş tutarı;



9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;



10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

DENİZBANK

Maaş tutarı;



0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

YAPI KREDİ

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL;



10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.



HALKBANK

Maaş Tutarı;



10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI

Maaş tutarı;



10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ŞEKERBANK

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

İŞ BANKASI

Maaş Aralığı;



10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekliler için sunulan promosyonlar, maddi anlamda rahatlama sağlayan önemli bir destek mekanizması haline gelmiştir. Bu promosyonlar, emeklilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine ve ekonomik güvenliklerini sağlamlaştırmalarına yardımcı olur. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte sunulan promosyon miktarları da artış göstermiş ve emeklilere daha cazip teklifler sunulmaya başlanmıştır. Bu durum, emeklilerin bankalar arasında maaşlarını taşıma ve daha avantajlı hizmetlerden yararlanma konusunda daha fazla seçenekleri olmasını sağlamıştır.

Emekli promosyonlarının artması, emeklilerin maddi kaygılarından biraz olsun kurtulmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda bankalar arasında bir tercih yapma fırsatı da sunar. Emekliler, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun bankayı seçerek daha avantajlı hizmetlerden yararlanabilirler. Bu durum, rekabetin artmasıyla birlikte bankaların müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla müşteri çekmek için çeşitli avantajlar ve hizmetler sunmalarını teşvik eder.

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar sadece nakit ödemelerden ibaret değildir. Ayrıca, bankaların sunmuş olduğu ek hizmetler, avantajlar ve indirimler de emeklilerin dikkatini çekmektedir. Örneğin, promosyon kapsamında verilen ekstra chip-para, kredi kartı indirimleri, ücretsiz hizmetler gibi avantajlar da emeklilerin tercihlerinde etkili olabilir. Bu şekilde, emeklilerin banka seçimi yaparken sadece nakit promosyon miktarını değil, aynı zamanda sunulan diğer ek hizmet ve avantajları da göz önünde bulundurması önem kazanır.

Emekliler için sunulan promosyonlar, sadece ekonomik rahatlama sağlamakla kalmayıp aynı zamanda emeklilerin finansal güvenliklerini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Bu promosyonlar, emeklilerin gelirlerini artırarak yaşam standartlarını yükseltmelerine ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına olanak tanır. Ayrıca, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte sunulan promosyonlar ve ek hizmetler daha çeşitli hale gelmiş ve emeklilere daha fazla seçenek sunulmuştur. Bu durum, emeklilerin banka tercihi konusunda daha bilinçli ve avantajlı kararlar alabilmelerini sağlar.

Emekli, genellikle bir işte çalışma süresini tamamlayarak, yaş veya hizmet şartlarını karşılayarak emeklilik hakkı kazanan kişilere verilen isimdir. Emekli olan kişiler, artık düzenli olarak bir işte çalışmak zorunda olmadan, genellikle bir kamu veya özel kuruluştan aldıkları emekli maaşı ile geçimlerini sağlarlar. Emeklilik, kişinin çalışma yaşamını tamamladığı ve iş gücünden çekildiği bir dönemi ifade eder. Emeklilik yaşı ve şartları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve genellikle bir ülkenin emeklilik sistemine göre belirlenir. Emekli olmak, kişinin daha önceki çalışma hayatının bir karşılığı olarak emekli maaşı alma hakkını elde etmesi anlamına gelir.