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Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kuyumcular isyana başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 00:20
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kuyumcuların isyanı! Sektörde böylesi ilk kez yaşanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULARIN İSYANI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık kuyumculuk sektöründe önemli bir kan kaybının yaşandığını söyledi. Atayık yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; 'İhracatçı firmalarımız kota sebebiyle yaşanan yüksek fiyatlar nedeniyle müşterilerinin çoğunluğunu kaybetme riski yaşıyor. Hızlı çözüm üretilmez ve altın kota uygulaması kaldırılmazsa Türk kuyumculuk sektörünün dünya ölçeğinde senelerdir adım adım kazandığı alanı kaybedecektir. Sektörün temsil kurumları olarak yapılan görüşmelerle kamu bankaları ve özel bankalarda firma ve markalarımız için kota açıldı. 

kuyumcuların zor zamanları

Son olarak Ticaret Bakanlığı yetki belgesi sahibi perakendeci kuyumculara ONS başı 15 dolar ek fiyatla ve ihracatçılarımıza benzer uygulamayla ONS başı 10 dolar ek fiyatla altın ulaşım imkanı verdi. Orta boy atölyeler ile irili ufaklı üreticiler de uygulamadan olumsuz etkileniyor. Üreticimizin sahip olduğu üretim kapasitesine göre sunulacak ve bağlı olduğu kuyumcu meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları marifetiyle aldığı kapasite raporları kapsamında ihracatçılara uygulanan ONS başı 10 dolar ek fiyatla ham maddeleri olan altına ulaşıma imkan tanınmalı. Bankalarda kuyumcu firmalara verilen yeni imkanları olumlu karşılamakla uygulamanın tümünü yürürlükten kaldırması gerekiyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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