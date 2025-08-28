DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,1 -0,57%
ALTIN
4.508,74 -0,62%
BITCOIN
4.630.213,89 -0,49%

AA Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti: "3 gün boyunca TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçilerini bekliyor olacak..."

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:17
AA Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

AA, etkinlikte gücünü Türkiye ve dünyaya duyurmayı hedefliyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti.

"3 gün boyunca TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçilerini bekliyor olacak ve Anadolu Ajansı olarak biz buradaki gücümüzü Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya...

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Tersanesi...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti. Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin AA standında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Tersanesi...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FinCEN'den Bankalara Uyarı: Çinli Kara Para Ağı Tehdidi
2
AA Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti
3
BIST 100 Günü 11.368,78'den Kapattı — Altın, Döviz, Tahvil ve Brent Verileri
4
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi
5
İTO Başkanı Avdagiç: Faizde 1000 Baz Puan Düşüş, Enflasyon %30'un Altı Beklentisi
6
Samsun'da 2025 Fındık Rekoltesi: 91 Bin 500 Ton Bekleniyor
7
Edirne Osmanlı Köyüne 30 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi