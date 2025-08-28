AA Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

AA, etkinlikte gücünü Türkiye ve dünyaya duyurmayı hedefliyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti.

"3 gün boyunca TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçilerini bekliyor olacak ve Anadolu Ajansı olarak biz buradaki gücümüzü Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya...

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti. Karagöz, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin AA standında değerlendirmelerde bulundu.