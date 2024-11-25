AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketi, Türkiye ekonomisinde yılın 3. çeyreği için önemli veriler sunuyor. Katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 artış göstermesini bekliyor.

Anket Detayları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Kasım Cuma günü açıklanacak olan 2024 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin gerçekleştiren anket, toplamda 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %2,64 büyümesini öngörüyor.

2024 Büyüme Beklentileri

Ayrıca, ankete katılan ekonomistlerin 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer almakta. 2024 yılı için büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 olarak belirlenmiştir. Bu beklentilerin en düşük oranı %2,70, en yüksek oranı ise %3,20 olarak kaydedilmiştir.

2025 Büyüme Tahminleri

Ekonomistlerden edinilen bilgilere göre, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 3 olarak belirlenmiştir.

Önceki yılın aynı çeyreğinde Türkiye ekonomisi %5,9 büyürken, 2024 yılının 2. çeyreğinde ise %2,5 oranında bir büyüme kaydedilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.