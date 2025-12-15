Ücretli Çalışan Sayısı Ekim 2025'te Yıllık yüzde 1,0 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Yıllık sektör bazlı değişim

Alt detaylara göre 2025 Ekim ayında yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti: sanayi sektöründe yüzde 3,5 azalma, inşaat sektöründe yüzde 6,2 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi. Sektör bazında aylık değişimler ise şöyledir: sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,3 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

