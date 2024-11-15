AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Ekonomistler Faizin Sabit Kalacağına İnanıyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinin %50'de sabit kalacağını öngörüyor.

11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair yapılan anket, toplamda 10 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin ortalaması %49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı, politika faizinin %50'de kalacağına, 1'i %48,5 ve 3'ü ise %47,5 olacağına dair tahminde bulundu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.