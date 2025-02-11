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AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Sert Tepki Veriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine karşı sert önlemler alınacağını açıklamıştı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:11
AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Sert Tepki Veriyor

AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Sert Tepki Veriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni vergi kararına kararlılıkla karşılık verecekleri mesajını verdi.

Vergilere Tepki ve Gelecek Önlemler

Von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Bu tarifelerin, yalnızca işletmeleri değil, aynı zamanda tüketicileri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Çıkarları Koruma Vurgusu

Von der Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak adına harekete geçmeye kararlı olduğunu belirterek, Avrupa'daki çalışanları, işletmeleri ve tüketicileri koruyacaklarını ifade etti.

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