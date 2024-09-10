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AB, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Uygulanacak Vergi Oranlarını İndiriyor

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için vergi oranlarını düşürme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:27
AB, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Uygulanacak Vergi Oranlarını İndiriyor

AB, Çin'den İthal Elektrikli Otomobillerin Vergilerini Düşürüyor

Avrupa Birliği (AB), Çin'den gelen elektrikli otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi oranlarını düşürmeye hazırlanıyor. Bu değişiklik, AB Komisyonu tarafından, Çin'de üretilen elektrikli araçlara sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle yapılmakta.

Yeni Gümrük Vergisi Oranları

Öncelikle, Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine uygulanan gümrük vergisi %20,8'den %7,8'e indirilecekken, Geely için ise %19,3 olan ek vergi oranı %18,8'e düşecek. Diğer yandan, SAIC ve işbirliği yapmayan şirketler için belirlenen %36,3'lük gümrük vergisi de %35,3'e inecek. BYD içinse mevcut %17'lik vergi oranı aynı kalacak.

Geçici Vergi Uygulaması

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlayacağını duyurmuştu. Öncesinde, Türkiye'den gelen elektrikli otomobillere %10'luk bir vergi uygulanıyordu ve yeni belirlenen oranlar bu mevcut %10'un üzerine eklenecek.

Çin Üreticilerinin Artan Payı

Son yıllarda, Avrupa pazarında Çin menşeli elektrikli otomobillerin satışları hızla artıyor. Düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş Çin araclarının popülaritesi, rakiplerini geride bıraktı. BYD, SAIC, Geely gibi markalarla birlikte, Tesla ve diğer Avrupa şirketleri de bu pazarda yer alıyor.

Özellikle Fransa gibi ülkelerde yerli üreticiler, Çin yapımı araçların pazar payındaki artışından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Alman üreticiler ise bu ilişkilerin gerilemesinden ve potansiyel kayıplardan endişe duyuyor.

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