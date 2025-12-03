AB'den Osmaneli'ne 13,7 Milyon TL Hibe: Yerel Eylem Grubu Projeleri Başlıyor

Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD LEADER kapsamında AB'den 13,7 milyon TL hibe aldı; kırsalda ekonomik çeşitlilik ve altyapı projeleri 6 yılda uygulanacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:57
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD LEADER Programı kapsamında Avrupa Birliği'nden 13 milyon 740 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Sağlanan kaynakla yerel kalkınma odaklı çok sayıda proje hayata geçirilecek.

Proje kapsamı

Hazırlanan Osmaneli Yerel Kalkınma Stratejisi ile önümüzdeki 6 yıl boyunca her yıl desteklenecek projeler uygulanacak. Program kapsamında kırsalda ekonomik çeşitliliği artıracak çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarına makine ve ekipman destekleri, köy yerleşim alanları için küçük ölçekli projeler, çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler ve geziler düzenlenecek.

Ortak yapı ve katılımcılar

Derneğin kuruluşunda Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kaymakamlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, 25 yaş altı gençler ve kadınlar yer aldı. Bu işbirliği, projelerin bölgesel ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Başkanın değerlendirmesi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun sağlanan hibenin ilçenin ekonomik çeşitliliğini artıracağını, gençlere ve kadınlara yeni kapılar açacağını ve köylerin yaşam standardını yükselteceğini belirtti. Başkan Torun, bu önemli adımın Osmaneli'ne ve tüm hemşerilere hayırlı olmasını diledi.

