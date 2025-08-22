AB'den Ukrayna'ya 4 milyar avrodan fazla destek

Von der Leyen: Dayanışmamız sarsılmaz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya bağımsızlık günü öncesinde 4 milyar avrodan fazla destek sağlandığını açıkladı.

Von der Leyen, açıklamasını ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaparak, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Komisyon başkanı, AB'nin Ukrayna ile dayanışmasının sarsılmaz olduğunu belirterek, "Bugün, AB Ukrayna'ya destek olmak için 4 milyar avrodan fazla bir miktar ödeme yapıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasına ve ülkenin egemen ve demokratik geleceğine bağlı kalmayı sürdüreceğini de ifade etti.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 24 Ağustos'ta kutlanacak 34'üncü bağımsızlık yıl dönümü öncesinde AB'nin ülkeye 4 milyar avronun üzerinde yardımda bulunarak güçlü bir destek mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, AB ve üye ülkelerin Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ve halkına toplam 168,9 milyar avro insani, mali ve askeri yardımda bulunduğu anımsatıldı.