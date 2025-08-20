2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie

Wood Mackenzie: Küresel EV şarj altyapısı 2040'a kadar hızlı büyüyecek

Enerji danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Tahmini raporu, küresel şarj ağının 2026-2040 döneminde güçlü bir büyüme kaydedeceğini ortaya koydu. Rapora göre, şarj noktaları yıllık %12,3 oranında büyüyerek 2040'ta 206 milyonun üzerine çıkacak.

Konut şarjı pazarda baskın konumunu koruyacak

Rapor, konut tipi şarjın küresel pazarda en baskın alan olmaya devam edeceğini belirtiyor. Konut şarjının 2040'a kadar 133 milyon noktaya ulaşması bekleniyor. Bu segmentin cazibesinin, araç sahiplerine sunduğu kullanım kolaylığı, performans ve maliyet dengesi olduğunu vurgulandı.

Emil Koenig, konut tipi şarjın 2050'ye kadar dünya genelindeki şarj noktalarının üçte ikisini oluşturacağını belirtti: "Bu segmentin cazibesi, araç sahiplerine kullanım kolaylığı, performans ve maliyet açısından denge sunmasından kaynaklanıyor."

Altyapı harcamaları ve verimlilik

Küresel şarj altyapısı harcamalarının 2026-2040 döneminde yıllık %8 artışla 2040'ta 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Raporda, kamuya açık şarj kullanımının artması ve altyapı verimliliğinin iyileşmesiyle birlikte bir şarj noktasına düşen elektrikli araç sayısının 2025'te 7,5'ten 2040'ta 14,2'ye çıkacağı öngörülüyor.

Oliver McHugh bu durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Kamuya açık şarj kullanımının artması ve altyapı verimliliğinin iyileşmesiyle bir şarj noktasına düşen elektrikli araç sayısı 2025'te 7,5'ten 2040'ta 14,2'ye çıkacak."

Bölgesel eğilimler: Çin ve Asya-Pasifik öne çıkıyor

Rapor, Asya-Pasifik bölgesinin küresel büyümeye liderlik edeceğini ve Çin'in kamuya açık şarjda hakimiyetini sürdüreceğini öngörüyor. Bölgedeki DC şarj pazarının 2025-2040 döneminde yıllık yaklaşık %10 büyümesi bekleniyor. 2040 itibarıyla kamuya açık Seviye 3 şarj ve konut tipi Seviye 2 şarj için harcamaların sırasıyla 54 milyar dolar ve 33 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hindistan özelinde, hızlı şarj istasyonlarının sayısının politika desteği ve hızlanan EV pazarıyla mevcut 14 binden 2040'ta 1,1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika ve EMEA görünümü

Amerika kıtasında, ABD'de kamuya açık DC hızlı şarj (DCFC) segmentinin 2040'a kadar yıllık %14 büyüyerek 475 bin noktaya ulaşması ve 3,3 milyar dolarlık yıllık piyasa değeri yaratması öngörülüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde kamuya açık şarj altyapısının yıllık %11,3, DC şarjın ise %13,7 büyümesi bekleniyor. Bölgedeki konut tipi AC şarj cihazlarının 2040'ta 57 milyone ulaşacağı; ticari şarjın ise yıllık %12 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Wood Mackenzie raporu, küresel şarj altyapısında hem nokta sayısı hem de yatırım açısından hızlı bir genişleme sinyali veriyor ve bölgesel farklılıkların yatırım önceliklerini şekillendireceğini ortaya koyuyor.