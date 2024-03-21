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Ramazan Bayramı için vatandaşlar yollara dökülecek: Yaklaşık 20 milyon seyahat bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı’nda gerçekleşecek olan seyahatler hakkında açıklamada bulundu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, seyahat sayılarının da artacağına dikkat çeken Bağlıkaya, 20 milyon kadar seyahat gerçekleşmesini beklediklerini iletti.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:47
Ramazan Bayramı için vatandaşlar yollara dökülecek: Yaklaşık 20 milyon seyahat bekleniyor

Ramazan Bayramı’nın 9 güne çıkartılması ile vatandaşlar adeta yollara dökülecek gibi görünüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin uzatılması ile seyahat sektörünün canlandığını belirtti. Kararın erken dönemde alınması ve açıklanması ile pek çok kişinin seyahatlerini daha iyi bir şekilde planlayabildiklerine dikkat çeken Bağlıkaya, “güçlü bir iç turizm hareketi” görüleceğini beklediklerini ifade etti.

“Yaklaşık 20 milyon seyahat olmasını bekliyoruz”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, yaklaşık 20 milyon seyahatin gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Ülke ekonomisi açısında bu durum önemli olduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu seyahatlerin 2 milyon kadarının turizm hareketlerinden oluşmasını beklediklerini de ifade etti. Tüm seyahatlerin ise toplamda 100 milyar liralık ekonomik hacme sahip olması bekleniyor.

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