DOLAR
36,05 -0,08%
EURO
37,3 -0,44%
ALTIN
3.360,78 -0,03%
BITCOIN
3.497.341,74 0,37%

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 7,3 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7,3 milyar liralık kira sertifikası ihracını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:45
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 7,3 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7,3 milyar liralık bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu önemli ihraç, bakanlığın resmi internet sitesinde duyuruldu.

Yayımlanan duyuruya göre, toplam değeri 7 milyar 297 milyon 500 bin lira olan kira sertifikasının valör tarihi 12 Şubat 2025, itfa tarihi ise 10 Şubat 2027 olarak belirlendi. İhraç edilen kira sertifikası, 2 yıl vadeli ve sabit getirili özellik taşıyor.

Kira sertifikası almak için hak kazanan banka ve kamu kurumlarına satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

İLGİLİ HABERLER

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan'dan Fiyat İstikrarı Vurgusu: Toplumsal Refaha Katkı
2
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,07 Puanı Aştı
3
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Fed Başkanı Powell'ın Sunumu Bekleniyor
4
Borsa İstanbul'da Günlük Yükseliş: BIST 100 Endeksi 9.882,79 Puanı Gördü
5
Suriye ile Karşılıklı Ticarette Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
6
1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar
7
Fed Başkanı Powell: Faiz İndirimleri İçin Acele Yok

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!