Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 7,3 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7,3 milyar liralık bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu önemli ihraç, bakanlığın resmi internet sitesinde duyuruldu.

Yayımlanan duyuruya göre, toplam değeri 7 milyar 297 milyon 500 bin lira olan kira sertifikasının valör tarihi 12 Şubat 2025, itfa tarihi ise 10 Şubat 2027 olarak belirlendi. İhraç edilen kira sertifikası, 2 yıl vadeli ve sabit getirili özellik taşıyor.

Kira sertifikası almak için hak kazanan banka ve kamu kurumlarına satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.