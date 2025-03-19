AB, Google'a İki Suçlama Getirdi

AB, Google Arama ve Google Play'in dijital kuralları ihlal ettiği tespit etti. Cezalar kapıda!

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:39
AB, Google'a İki Suçlama Getirdi

AB, Google’a İki Suçlama Yöneltti

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Alphabet’i Google Arama ve Google Play hizmetlerinde Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı. AB Komisyonu, yürütülen soruşturma kapsamında, bu iki hizmetin Birlik Dijital Piyasalar Yasası’na uyum sağladığına dair ön bulguların olduğu açıkladı.

Öne Çıkan İhlaller

Açıklamada, Google Arama’nın belirli özelliklerinin ve işlevlerinin, Alphabet’in kendi hizmetlerine rakip olan platformlara göre daha olumlu bir şekilde ayrımcılık yaptığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, Google Play uygulamasının da uygulama geliştiricilerini tüketicilere daha iyi teklifler sunma konusunda diğer kanallara yönlendirmesini engellediği belirtildi.

Soruşturma Süreci

Alphabet’e, Komisyon’un soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleme ve belirlenen ön bulgulara yazılı olarak yanıt verme fırsatının verildiği ifade edildi. Ayrıca, Komisyon’un ön görüşlerinin doğrulanması halinde uyumsuzluk kararı alınabileceği kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl mart ayında Alphabet’in Google Play’de yönlendirme ve Google Arama’da kendi hizmetini tercih ettirme konularındaki uyumunu incelemek için soruşturma başlatmıştı. AB dijital kurallarının ihlali durumunda şirkete, toplam cirosunun %10’una kadar para cezası uygulama yetkisi bulunuyor.

Daha önce AB tarafından Google’a 8 milyar avrodan fazla ceza kesildiği düşünülürse, bu yeni suçlamaların şirkete büyük mali etkiler doğurabileceği bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek, G20 Toplantısı için Cape Town'a Gitti
2
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: Sağlam Politikalara Devam
3
TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi
4
AB, Google'a İki Suçlama Getirdi
5
ABD, Venture Global'in CP2 Projesine LNG İhracat Yetkisi Verdi
6
Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı
7
Akkuyu NGS'de İkinci Güç Ünitesinin Ana Köprülü Vinci Devreye Alındı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL