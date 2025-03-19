AB, Google'a İki Suçlama Getirdi

AB, Google’a İki Suçlama Yöneltti

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Alphabet’i Google Arama ve Google Play hizmetlerinde Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı. AB Komisyonu, yürütülen soruşturma kapsamında, bu iki hizmetin Birlik Dijital Piyasalar Yasası’na uyum sağladığına dair ön bulguların olduğu açıkladı.

Öne Çıkan İhlaller

Açıklamada, Google Arama’nın belirli özelliklerinin ve işlevlerinin, Alphabet’in kendi hizmetlerine rakip olan platformlara göre daha olumlu bir şekilde ayrımcılık yaptığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, Google Play uygulamasının da uygulama geliştiricilerini tüketicilere daha iyi teklifler sunma konusunda diğer kanallara yönlendirmesini engellediği belirtildi.

Soruşturma Süreci

Alphabet’e, Komisyon’un soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleme ve belirlenen ön bulgulara yazılı olarak yanıt verme fırsatının verildiği ifade edildi. Ayrıca, Komisyon’un ön görüşlerinin doğrulanması halinde uyumsuzluk kararı alınabileceği kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl mart ayında Alphabet’in Google Play’de yönlendirme ve Google Arama’da kendi hizmetini tercih ettirme konularındaki uyumunu incelemek için soruşturma başlatmıştı. AB dijital kurallarının ihlali durumunda şirkete, toplam cirosunun %10’una kadar para cezası uygulama yetkisi bulunuyor.

Daha önce AB tarafından Google’a 8 milyar avrodan fazla ceza kesildiği düşünülürse, bu yeni suçlamaların şirkete büyük mali etkiler doğurabileceği bekleniyor.