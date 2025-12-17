MATSO’dan Turizm Tesislerine Yangın Güvenliği İçin 2027 Nisan’a Ek Süre Talebi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de düzenlenen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kamu çalışmaları, sektör talepleri ve sahadaki uygulama sorunları detaylı biçimde ele alındı.

Güngör, üyelerden gelen görüş ve talepleri toplantıda dile getirerek yönetmeliğin sahada uygulanabilirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle turizm tesisleri ve işletmelerin sahada karşılaştığı uygulama sorunları, sektörel beklentiler ve çözüm önerileri ön plana çıktı.

Talep: Turizm tesisleri ve işletmelere 2027 Nisan’a kadar ek süre

Yangın güvenliği mevzuatına uyum sürecinde sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çeken Güngör, turizm tesisleri ve işletmeler için sürenin 2027 yılı Nisan ayına kadar uzatılmasını talep ettiklerini bildirdi. Konunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaza sözlü olarak aktarıldığını ve kapsamlı bir dosya sunulduğunu söyledi.

Güngör, yeni yönetmeliğin getirdiği zorunlu uygulamaların sahada ciddi güçlükler oluşturduğunu belirterek, özellikle yangına dayanıklı kapı temininde yaşanan tedarik sıkıntıları ve fiyat artışları nedeniyle mevcut sürenin yetersiz kaldığını kaydetti. Bu nedenle daha önce belirlenen 31 Aralık 2025 tarihinin 2027 Nisan ayına ertelenmesinin sektör için zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Arslan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Müdür Saygın Baban, bakanlık bürokratları ile oda ve borsa başkanları ve turizm sektörü temsilcileri yer aldı. Güngör, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki istişarelerin devam etmesinin hem yapı güvenliği hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

