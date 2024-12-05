Küresel Piyasalarda Pozitif Rüzgar: Fed Açıklamaları Hisseleri Yükseltiyor

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, ABD ekonomisinin güçlü durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine alan sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserliği güçlendirirken, Powell’ın açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırdı. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinin ise piyasalarda belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Powell'dan Kritik Açıklamalar

Powell, ABD'de 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili Donald Trump ve yeni kabinesiyle herhangi bir gerginlik beklemediğini bildirdi. Bu açıklamalar, Fed ile Trump arasında oluşan soru işaretlerini bir nebze azaltmış oldu. Powell ayrıca, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye çekme yolunda olduklarını ifade etti.

Powell’ın konuşmasının ardından bu ay faiz indirimi olasılığı artarken, para piyasalarında Fed'in 18 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda %78 ihtimalle faizleri 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Donald Trump'ın Kabine Seçimleri Yatırımcıları Memnun Ediyor

Seçim sürecinin ardından Donald Trump, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday gösterdi. Atkins, "sağduyulu düzenlemeler konusunda kendini kanıtlamış bir lider" olarak tanımlanırken, Trump, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlam ve yenilikçi sermaye piyasalarının önemine dikkat çekti.

Bu gelişmeler, Bitcoin’in ilk kez 100 bin doların üzerine çıkmasını sağladı. Bitcoin şu anda 103 bin 210 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik Veriler ve Piyasa Tepkileri

ABD'de özel sektör istihdamı, Kasım ayında 146 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Mortgage faiz oranları %6,69’a gerilerken, mortgage başvuruları %2,8 artış gösterdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI, %52,1'e düşerken, S&P Global verileri %56,1'e yükseldi.

Powell’ın açıklamaları sonrası kurumsal hisselerde de yükseliş gözlemlendi. Örneğin, Nvidia hisseleri %3,5, Microsoft hisseleri ise %1,44 değer kazandı. Salesforce, beklenenin üzerinde gelir bildirerek %11 değer artışı sağladı.

Döviz ve Altın Piyasası

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,2 seviyelerindeyken, dolar endeksi 106,2 seviyesinde sabit kaldı. Altının ons fiyatı, %0,1 artışla 2.652 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise OPEC+ toplantısı öncesinde %0,5 düşerek 72,1 dolara geriledi.

Avrupa Piyasalarında Belirsizlikler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında ise, İngiltere dışında alıcılı bir seyir hakim. Fransa’daki siyasi belirsizlikler ve ekonomik veriler yatırımcıların odağında. Dün, Fransa Başbakanı Michel Barnier parlamentodaki güven oylamasını kaybetti.

Asya Piyasalarında Karışık Görünüm

Asya borsalarında, Güney Kore’deki siyasi belirsizlikler ve Trump’ın ikinci döneminde yaşanabilecek olası ticaret savaşları ile karışık bir seyir izleniyor. Nikkei 225 %0,3, Şanghay bileşik endeksi %0,1 yükselirken, Hang Seng endeksi ise %1,1 geriledi.

Yurt İçinde Borsa İstanbul ve Döviz Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,60 kazanarak 9.886,05 puanla kapandı. Dolar/TL ise 34,7283'ten kapanarak, gün içinde 34,7600 seviyelerine tırmandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı raporunda üretici fiyatlarının artışının zayıfladığını açıkladı.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'nın fabrika siparişleri, ABD'nin işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesi takip edilecek.