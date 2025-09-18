AB, Hindistan ile Bu Yıl Anlaşma Hedefliyor — von der Leyen'in Ticaret Planı

Ursula von der Leyen, AB'nin küresel ticaret ağını genişleterek bu yıl Hindistan'la anlaşma hedeflediğini; Güney Afrika, Malezya ve BAE ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:02
AB, Hindistan ile Bu Yıl Anlaşma Hedefliyor — von der Leyen'in Ticaret Planı

AB, Hindistan ile Bu Yıl Anlaşma Hedefliyor — von der Leyen'in Ticaret Planı

Komisyon Başkanı: Açık pazarlar ve stratejik özerklik önceliğimiz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişletme hedefini vurguladı. Von der Leyen, Berlin'de Almanya'nın önde gelen iş ve sanayi derneklerinin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "Barışı ve özgürlüğü ancak ekonomik gücümüzü artırarak koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Birlik için kritik ham maddeler, savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. "İhracat gücü olan Almanya için açık pazarlar hayati önem taşıyor." diye konuşan von der Leyen, jeopolitik gerilimler, Çin'in ihracat kontrolleri ve ticaret savaşları tehdidinin üretim hatları üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

ABD ile yürütülen ticari müzakerelere de değinen von der Leyen, "Şirketlerimizin pazara erişimini sürdürmesi bizim için çok önemli. Anlaşmaya varılan yüzde 15'lik her şey dahil gümrük vergisi üst sınırı ile şirketlerimiz rekabetçi bir konumda olacak. Ancak, ticaretimizin yüzde 80'inin ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştiğini de unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa'nın küresel ticaret ortaklıklarını güçlendirdiğini belirterek, son aylarda MERCOSUR (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay), Meksika ve İsviçre ile başarılı anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı. "Dünya çapında ticaret ortaklıkları ağımızı genişletiyoruz."

Toplantıda von der Leyen, gelecek planlarına ilişkin net mesajlar verdi: "Bu yıl Hindistan ile anlaşma imzalamak istiyoruz. Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sırada başka ülkeler de var."

Von der Leyen'in açıklamaları, AB'nin hem ekonomik rekabet gücünü koruma hem de tedarik ve stratejik alanlarda özerkliğini artırma hedeflerini öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alüminyum Sektörü İstanbul'da Buluştu: TALSAD 2024'te 1 milyon 230 bin ton İhracat
2
Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS ve ÖST stokunda 12 Eylül haftası hareketliliği
3
TCMB PPK Özeti: "Talep Koşulları Dezenflasyonist" ve Rezervler 180,1 Milyar $
4
BoE politika faizini yüzde 4'te sabitledi
5
TCMB Rezervleri 177,9 Milyar Dolara Geriledi: Brüt Döviz Düştü, Altın Arttı
6
İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı Kapılarını Açtı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)