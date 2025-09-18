AB, Hindistan ile Bu Yıl Anlaşma Hedefliyor — von der Leyen'in Ticaret Planı

Komisyon Başkanı: Açık pazarlar ve stratejik özerklik önceliğimiz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişletme hedefini vurguladı. Von der Leyen, Berlin'de Almanya'nın önde gelen iş ve sanayi derneklerinin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "Barışı ve özgürlüğü ancak ekonomik gücümüzü artırarak koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Birlik için kritik ham maddeler, savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. "İhracat gücü olan Almanya için açık pazarlar hayati önem taşıyor." diye konuşan von der Leyen, jeopolitik gerilimler, Çin'in ihracat kontrolleri ve ticaret savaşları tehdidinin üretim hatları üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

ABD ile yürütülen ticari müzakerelere de değinen von der Leyen, "Şirketlerimizin pazara erişimini sürdürmesi bizim için çok önemli. Anlaşmaya varılan yüzde 15'lik her şey dahil gümrük vergisi üst sınırı ile şirketlerimiz rekabetçi bir konumda olacak. Ancak, ticaretimizin yüzde 80'inin ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştiğini de unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa'nın küresel ticaret ortaklıklarını güçlendirdiğini belirterek, son aylarda MERCOSUR (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay), Meksika ve İsviçre ile başarılı anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı. "Dünya çapında ticaret ortaklıkları ağımızı genişletiyoruz."

Toplantıda von der Leyen, gelecek planlarına ilişkin net mesajlar verdi: "Bu yıl Hindistan ile anlaşma imzalamak istiyoruz. Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sırada başka ülkeler de var."

Von der Leyen'in açıklamaları, AB'nin hem ekonomik rekabet gücünü koruma hem de tedarik ve stratejik alanlarda özerkliğini artırma hedeflerini öne çıkardı.