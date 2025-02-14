AB Komisyonu Başkanı'ndan ABD'ye Misilleme Uyarısı

AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması durumunda misilleme yapacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda küresel meselelere ticari bir işlem gibi yaklaşım sergilendiğine dikkat çekti. Avrupa'nın bu yeni gerçeklik karşısında değişmesi, akıllı ve açık görüşlü olması gerektiğini vurguladı.

AB'nin, rekabetçiliği artırmaya, savunmayı güçlendirmeye ve yapay zeka alanında inovasyona odaklandığını söyleyen von der Leyen, yeni gerçeklikte harekete geçmenin önemine değindi.

Konuşmasında, "Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına inanıyoruz," diyen von der Leyen, ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin geçerliliği olmadığını savundu.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi niteliğinde olduğunu ve bu durumun enflasyonu artırabileceğini belirtti. "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde misillemede bulunacaklarını belirten von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Dünyanın en büyük pazarlarından biriyiz ve ekonomik güvenliğimizi korumak için gereken tüm araçları kullanacağız. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi her aşamada koruyacağız." dedi.

Son olarak, tüm taraflara fayda sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmaya da hazır olduklarını açıkladı.