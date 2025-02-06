DOLAR
35,88 0,08%
EURO
37,3 0,21%
ALTIN
3.288,05 0,52%
BITCOIN
3.497.032,49 0,05%

AB, Sınırda Karbon Vergisinde Firmaların Yüzde 80'ini Muaf Tutmayı Planlıyor

AB, sınırda karbon vergisi kapsamındaki firmaların %80'ini muaf tutmayı değerlendiriyor, bu durum birçok sektörü etkileyebilir.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:58
AB, Sınırda Karbon Vergisinde Firmaların Yüzde 80'ini Muaf Tutmayı Planlıyor

AB Sınırda Karbon Vergisinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İklim, Net Sıfır, Temiz Büyüme ve Vergiden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, AB'nin sınırda karbon vergisi uygulaması kapsamında şirketlerin yüzde 80'ini muaf tutmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hakkında Bilgiler

Hoekstra, Brüksel'de yapılan açıklamalarda, 2026 yılının başında tam olarak yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile AB'nin kendi ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için uygulanan fiyatın eşitleneceğini belirtti.

CBAM kapsamındaki emisyonların çoğunluğunun, ilgili şirketlerin yalnızca yüzde 20'si tarafından üretildiğini vurgulayan Hoekstra, AB'nin bu uygulamayı en büyük ithalatçılarla sınırlandırmayı düşündüğünü ifade etti.

Üretkenliği Artırma Çabaları

AB bürokrasisini azaltma ve üretkenliği artırma çabalarının bir parçası olarak, çoğu işletmeyi CBAM uyum sürecinden ve maliyetlerinden kurtarmak istediklerini belirten Hoekstra, karbon yoğun sektörlerde uygulanacak düzenlemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri, CBAM kapsamında ithalatçıların ürün hacimlerini ve sera gazı emisyon miktarlarını raporlamak zorunda kalacak.

Gelişmeler ve Eleştiriler

AB, 2026'dan itibaren ithalatçıların sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerektiğini vurgularken, bu uygulamanın ABD ve Hindistan gibi ülkeler tarafından sert bir şekilde eleştirildiği bildirilmektedir.

Öte yandan, AB'deki birçok şirket, Birliğin sürdürülebilirlik ve çevre politikalarını karmaşık ve maliyetli bulmaktadır. Bu bağlamda, AB Komisyonu iş ortamını geliştirerek AB'yi daha rekabetçi hale getirmek için çeşitli politikaların basitleştirilmesini hedefleyen bir paket üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. CBAM'de yapılacak değişiklik teklifinin de bu pakete dahil edilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı
2
Gabar Dağı'nda Yeni Yılın İlk Petrol Sondaj Kuyusu Açıldı
3
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi
4
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi 9.842,15 Puanla Kapatıldı
5
İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimine Devam Sinyali
6
New York Borsası Yükselişle Başladı: Ekonomik Veriler Yatırımcıları Ümitlendiriyor
7
AB, Sınırda Karbon Vergisinde Firmaların Yüzde 80'ini Muaf Tutmayı Planlıyor

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış