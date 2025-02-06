AB, Sınırda Karbon Vergisinde Firmaların Yüzde 80'ini Muaf Tutmayı Planlıyor

AB Sınırda Karbon Vergisinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İklim, Net Sıfır, Temiz Büyüme ve Vergiden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, AB'nin sınırda karbon vergisi uygulaması kapsamında şirketlerin yüzde 80'ini muaf tutmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hakkında Bilgiler

Hoekstra, Brüksel'de yapılan açıklamalarda, 2026 yılının başında tam olarak yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile AB'nin kendi ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için uygulanan fiyatın eşitleneceğini belirtti.

CBAM kapsamındaki emisyonların çoğunluğunun, ilgili şirketlerin yalnızca yüzde 20'si tarafından üretildiğini vurgulayan Hoekstra, AB'nin bu uygulamayı en büyük ithalatçılarla sınırlandırmayı düşündüğünü ifade etti.

Üretkenliği Artırma Çabaları

AB bürokrasisini azaltma ve üretkenliği artırma çabalarının bir parçası olarak, çoğu işletmeyi CBAM uyum sürecinden ve maliyetlerinden kurtarmak istediklerini belirten Hoekstra, karbon yoğun sektörlerde uygulanacak düzenlemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri, CBAM kapsamında ithalatçıların ürün hacimlerini ve sera gazı emisyon miktarlarını raporlamak zorunda kalacak.

Gelişmeler ve Eleştiriler

AB, 2026'dan itibaren ithalatçıların sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerektiğini vurgularken, bu uygulamanın ABD ve Hindistan gibi ülkeler tarafından sert bir şekilde eleştirildiği bildirilmektedir.

Öte yandan, AB'deki birçok şirket, Birliğin sürdürülebilirlik ve çevre politikalarını karmaşık ve maliyetli bulmaktadır. Bu bağlamda, AB Komisyonu iş ortamını geliştirerek AB'yi daha rekabetçi hale getirmek için çeşitli politikaların basitleştirilmesini hedefleyen bir paket üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. CBAM'de yapılacak değişiklik teklifinin de bu pakete dahil edilmesi bekleniyor.