AB Tasarrufları Yatırımlara Yönlendirmek İçin Strateji Geliştiriyor

AB Tasarruf ve Yatırım Birliği Stratejisi

Avrupa Birliği (AB), tasarruf hesaplarında biriken trilyonlarca avroluk kaynağı etkili bir şekilde yatırımlara yönlendirmeyi hedefliyor. AB Komisyonu, finansal sisteminde gerçekleştirilecek bu değişimin temel taşlarını oluşturan Tasarruf ve Yatırım Birliği Stratejisi'ni duyurdu.

Finansal Sistemde Değişim

Stratejiye göre, AB finansal sisteminde tasarrufların daha üretken yatırımlara yönlendirilmesi sağlanacak. Bu amaçla, finansal sistemin daha derin, likit ve entegre bir yapıya dönüşmesi için gerekli adımlar atılacak.

Sermaye Piyasalarına Erişim Artacak

AB vatandaşlarının sermaye piyasalarına erişimini artırmak ve Avrupa şirketlerine daha çeşitli finansman seçenekleri sunmak için özel bir çaba sarf edilecek. Böylece, AB'nin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir finansman ekosistemi kurulacak.

Kritik Sektörlere Yatırım Teşviki

Tasarrufların büyük bir kısmının sermaye piyasası araçlarına yönlendirilmesi ile kritik sektörlerdeki yatırımlar teşvik edilecek. AB Komisyonu, bütün işletmeler için sermayeye erişimi iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli girişimler başlatacak.

Vergi Avantajları ve Destekleyici Önlemler

Yatırım hesaplarına sağlanacak çeşitli vergi avantajları ile birlikte, uygun yasal programlarla desteklenen alanlara yatırım yapacak bankalar, sermaye gereksinimlerinin hesaplanmasında avantajlı muamele görecek. AB bankalarında bulunan tasarruf hesaplarındaki toplam kaynak miktarının yaklaşık 10 trilyon avro civarında olduğu bildiriliyor.