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AB, Üyelerine Sıkı Maliye Politikası Tavsiye Etti

Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ülkelerine 2024 için sıkı maliye politikası uygulamaları gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:33
AB, Üyelerine Sıkı Maliye Politikası Tavsiye Etti

AB Komisyonu'ndan Mali Disiplin Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi üyesi ülkelere 2024 yılı için sıkı maliye politikaları uygulamalarını tavsiye etti. Bu öneri, "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

Komisyonun raporunda, Avro Bölgesi'nin rekabet gücü, dayanıklılığı, makroekonomik ve finansal istikrarı gibi unsurlara vurgu yapıldı. Rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın derinleştirilmesine ve iş ortamının iyileştirilmesi için düzenleyici yüklerin azaltılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kamu Borcu ve İhtiyatlı Mali Politikalar

Çalışmada, makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanabilmesi için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekildi. "Avro Bölgesi, makroekonomik istikrarını, uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarıyla dengelemeli." ifadesi dikkat çekti.

Kamu borcunun sürdürülebilirliğini güçlendirmek, birçok ülkenin önceliği olarak ifade edildi. Ayrıca, maliye politikalarının para politikasıyla uyumlu çalışmaya ve borç sürdürülebilirliğine odaklanmaya devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Politika yapıcıların, uyumlu ve istikrarlı borç azaltma yollarını benimsemeleri; büyümeyi artıran reformlara ve yatırımlara öncelik vermeleri, kamu maliyesini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gerektiği bildirildi. Raporda, 4 yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale geleceği öngörüsü de yer aldı.

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