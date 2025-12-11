Bursalı Alvin Yapı ve Ferah Cephe üretimini 3 katına çıkardı, hedef uluslararası projeler

Bursalı Alvin Yapı ve Ferah Cephe üretimini 3 katına çıkardı, gözünü uluslararası projelere dikti

Alvin Yapı ve Ferah Cephe, tamamlanan makine yatırımları sonrası üretim kapasitesini üç kat artırarak hem iç pazarda hem de uluslararası projelerde artan talepleri karşılayacak seviyeye ulaştı.

Yatırım ve üretim altyapısı

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki 8 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren Alvin Yapı, PVC pencere ve kapı sistemlerinde son iki yılda yaptığı 20 milyon liralık makine yatırımıyla üretim altyapısını baştan sona yeniledi. Yeni nesil ebatlama tezgâhları, dört kafa kaynak hatları ve alüminyum profil kesme makineleri de dâhil olmak üzere makine parkurunun tamamı, mühendislik kapasitesi ve üretim kalitesiyle öne çıkan yerli üreticilerden temin edildi.

Üretim kapasitesi, kalite ve ihracat

Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, yenilenen makine parkurunun PVC üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği önemli ölçüde artırdığını belirtti. Aktaş, toplam üretim kapasitesinin üç katına çıktığını ve firmanın iç piyasadaki güçlü konumunun yanı sıra ABD ve Avrupa pazarlarına yönelik ihracat hacimlerinin de sürekli yükseldiğini vurguladı. PVC doğrama üretiminde hem yerli marka Asaşpen hem de uluslararası pazarda tercih edilen ithal Kömmerling profilleri kullanılarak müşterilere farklı segmentlerde yüksek performanslı ürün seçenekleri sunuluyor.

Entegrasyon: Ferah Cephe ve tek çatı avantajı

PVC üretimi Alvin Yapı bünyesinde sürdürülürken, alüminyum profil ve cephe giydirme projeleri iki yıl önce kurulan Ferah Cephe markasıyla yürütülüyor. Bu yapılanma, firmaya konut ve ticari projelerde baştan sona bütünleşik cephe çözümleri sunma imkânı sağlıyor. Aktaş, üretim ve montaj süreçlerinin tek çatı altında toplanmasının operasyonel avantajlar getirdiğini; ölçümden üretime, montajdan satış sonrası desteğe kadar tüm aşamaların tek elden yönetildiğini söyledi.

Tasarım süreci ve teknik bütünlük

Tek çatı altında toplanan firmaların mimar ve mühendis kadrosu, projelerin ihtiyaçlarına göre alternatif cephe tasarımları geliştiriyor ve uygulamaların teknik omurgasını oluşturuyor. Aktaş, sektörde tasarım sürecinin genellikle dışarıdaki mimarlara verildiğini ancak kendi bünyelerinde sundukları profesyonel ekip sayesinde proje sahiplerinin tasarım aşamasını da doğrudan emanet etmeyi tercih ettiğini aktardı. Bu yaklaşımın projelerde teknik bütünlüğü güçlendirdiği ve uygulama sürecinde koordinasyonu artırdığı ifade edildi.

Çevresel politika ve enerji verimliliği

Aktaş, cephe uygulamalarının inşaat sürecindeki kritik önemine dikkat çekerek, cephelerin yapının karakteri ve teknik performansını belirleyen temel adımlardan biri olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecinin inşaat sektöründe belirleyici olmaya başladığını, modern doğrama ve cephe sistemlerinin yapılarda ısı kaybını ciddi oranda azalttığını ifade etti. Fit for 55 ve Döngüsel Ekonomi politikalarının binalarda enerji verimliliğini öncelikli hale getirdiğine ve nitelikli kapı-pencere ile cephe sistemlerinin karbon emisyonunun azaltılmasına doğrudan katkı sağladığına dikkat çekildi.

Kurumsal büyüme ve bölgesel katkı

Alinur Aktaş, tasarım, üretim ve montaj süreçlerindeki bütünleşik yapının markaların kurumsal büyümesini desteklediğini; yerli sermayeyle kurulan Alvin Yapı ve Ferah Cephe’nin sürdürülebilir üretim yaklaşımı, çevreye duyarlı çözümleri ve nitelikli kadrosuyla hem Bursa ekonomisine katkı sunduğunu hem de ulusal ölçekteki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

