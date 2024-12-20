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AB ve İsviçre İlişkileri Yenilenen Anlaşmalarla Güçleniyor

AB ve İsviçre, stratejik ortaklıklarını binlerce sözleşme ile derinleştirici yeni bir anlaşma paketi imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:34
AB ve İsviçre İlişkileri Yenilenen Anlaşmalarla Güçleniyor

AB ve İsviçre İlişkileri Yenilenen Anlaşmalarla Güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre, ilişkileri daha da derinleştirmek ve genişletmek amacıyla önemli bir anlaşma paketini tamamladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Bern'de gerçekleştirilen basın toplantısında, AB-İsviçre ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyan geniş kapsamlı müzakerelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Anlaşmanın Önemi Vurgulandı

Von der Leyen, "AB-İsviçre ortaklığını daha da güçlendiriyoruz. Bu anlaşmayla işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıdık." diyerek, bu anlaşmanın tarihi önemini vurguladı. Zor bir küresel ortamda ortaklıkların gerekliliğine dikkat çeken Leyen, AB ile İsviçre arasındaki bu ilişkinin büyüyen ve derinleşen bağları temsil ettiğini belirtti.

Kapsamlı Anlaşmalar Paketinin Detayları

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "AB-İsviçre ilişkilerini derinleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan kapsamlı bir anlaşma paketi üzerindeki müzakereler tamamlandı." ifadesi yer aldı. Anlaşma paketinin önemli unsurlarından biri, İsviçre'nin AB iç pazarına erişimini sağlayan 5 anlaşmanın güncellenmesi oldu. Bu güncellemeler, hava ve kara taşımacılıkları, kişilerin serbest dolaşımı, uygunluk değerlendirmesi ve tarım ürünleri ticaretini kapsıyor.

Gıda ve Enerji Güvenliği Anlaşmaları

Ayrıca, yeni bir gıda güvenliği anlaşması ile gıda zincirinin tüm boyutlarını kapsayan bir ortak alan oluşturulacak. İsviçre'nin AB sağlık mekanizmalarına ve organlarına katılımını sağlayacak yeni anlaşmaların yanı sıra, enerji alanında da İsviçre'nin AB iç elektrik piyasasına katılımını sağlayacak bir anlaşma yapılması hedefleniyor.

Uzay Programları ve Hedefler

Paket, İsviçre’nin AB’nin Horizon Europe, Euratom, Enerji için Füzyon, Digital Avrupa, Erasmus ve EU4Health gibi birçok programa katılımını sağlayan anlaşmalar da içerecek. Bunun yanı sıra, ayrı bir anlaşma ile İsviçre, Avrupa Uzay Ajansı'na katılarak AB uzay programı Galileo ve EGNOS ile ilgili faaliyetlerine de dahil olacak.

İlerleme ve Onay Süreci

Açıklamada, müzakerelerin tamamlanmasının önemli bir aşama olduğu ve ardından AB ile İsviçre’de imza ve onay sürecinin başlayacağı vurgulandı. Hatırlatmakta fayda var ki, İsviçre hükümeti, 2014 yılından beri AB ile yürüttüğü "çerçeve anlaşması" müzakerelerini, sosyal haklar ve ücretler gibi konulardaki farklılıklar nedeniyle 2021 yılında tamamlamıştı. Taraflar bu aşamada çerçeve anlaşması yerine, ikili anlaşmaların kapsamını genişleterek ve güncelleyerek ilişkileri derinleştirme kararı aldı.

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