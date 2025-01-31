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Türkiye'de Elektrik Üretimi Geçen Yıl Kasımda Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Kasım 2022'de yüzde 8,2 artarak 27,3 milyon megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri en büyük paya sahip.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:23
Türkiye'de Elektrik Üretimi Geçen Yıl Kasımda Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye'de Elektrik Üretiminde Önemli Artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 artarak 27 milyon 301 bin 868 megavatsaat seviyesine ulaştı. Bu artış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Elektrik Piyasası Sektör Raporu" ile belgelendi.

Üretim Kaynakları

Lisanslı elektrik üretiminin kaynakları arasında en büyük paya sahip olan ithal kömür santralleri, %25,8 oranıyla öncelikli konumda yer aldı. Bunu %24,9 ile doğal gaz santralleri, %15,6 ile hidroelektrik santralleri, %12,9 ile linyit santralleri ve %10,9 ile rüzgar santralleri takip etti. En düşük oran ise jeotermal santraller ile %3,7 oldu.

Tüketim Artışı

Faturalanan elektrik tüketiminde de %6,9’luk bir artış gözlemlendi ve bu rakam 22 milyon 336 bin 91 megavatsaat olarak kaydedildi. Tüketimin %44,8'i sanayi, %26,1'i mesken aboneleri, %24,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın oranı %2,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise %1,9 olarak belirtildi.

Artan Tüketici Sayısı ve Kurulu Güç

Elektrik tüketici sayısı da geçen yıl Kasımda, bir önceki yıla göre %1,7 artarak 50 milyon 561 bin 758 seviyesine ulaştı. Bu dönemde, mesken ve tarımsal tüketicilerinin sayısı sırasıyla %1,7 ve %2,4 oranında arttı. Buna karşın sanayi tüketicilerinin sayısında %4,6’lık bir düşüş yaşandı.

Ayrıca, Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de yaklaşık %1 artarak 96 bin 939 megavat seviyesine yükseldi. Kurulu gücün %25,3'ü doğal gaz çevrim santrallerine, %24,6'sı barajlı hidroelektrik santrallerine, %12,8'i rüzgar santrallerine ve %10,7'si ithal kömür santrallerine ait. Kalan kısım ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerle tamamlanmaktadır.

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