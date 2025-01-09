Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Fed Tutanakları Etkili Oluyor

Küresel Piyasalarda Karışıklık Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının yayımlanmasıyla birlikte temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine dair tahminler etkili oluyor.

ABD'de yeniden başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkileri, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Dünkü Fed toplantı tutanaklarında, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığına dair uyarılar geldi.

Trump'ın Ekonomi Politikaları Merakla Bekleniyor

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Trump'ın alacağı kararlar ve uygulayacağı tarifelere dair haberler de takip ediliyor. Basında yer alan iddialara göre, Trump, yeni tarifeler için yasal zemin oluşturmak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendiriyor. Bu durum, başkana ithalatı tek taraflı olarak yönetme yetkisi verebilir.

Fed Tutanaklarında İpuçları

Fed'in toplantı tutanaklarında Trump'ın isminin geçmemiş olmasına rağmen olası politikaların etkilerine dikkat çekildi. Yetkililer, enflasyonun %2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini ve son dönemdeki yüksek enflasyon verilerinin etkilerinin daha uzun sürebileceğini belirtti.

Makroekonomik Veriler Karışık Sinyaller Veriyor

Özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 122 bin kişi artarken, bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik maaşı başvuruları ise 4 Ocak haftasında 201 bine gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün %4,73 ile son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın ve dolar endeksi de bu dalgalanmalarla birlikte yatay bir seyir izliyor.

Ek olarak, New York Borsası nda dün, S&P 500 endeksi %0,16, Dow Jones endeksi %0,25 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi %0,06 düşüş yaşadı. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir gözlemlendi, resesyon endişeleri gündemin öncelikli maddesi oldu.

Piyasalardaki Gelişmeler ve Beklentiler

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,82 değer kaybı ile 9.890,76 puandan kapandı. Dolar/TL ise yatay seyirle 35,3387'den işlem görüyor. Bugün yurt içinde takip edilecek veriler arasında Almanya'dan sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nden perakende satışlar yer alıyor.