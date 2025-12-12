Çorum'da 123 Yeni Polis ve Jandarma Aracı Teslim Edildi

Çorum'da 123 yeni araç törenle hizmete alındı

Çorum’da, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 123 yeni araç, düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde kullanım ömrünü tamamlamış 10 yaş ve üzeri araçların yenilenmesi kapsamında toplamda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına 9 bin 200 araç tahsis edildi. Bu çerçevede Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne 98, İl Jandarma Komutanlığına ise 25 araç olmak üzere toplam 123 yeni araç teslim edildi.

Tören ve katılımcılar

Tahsis edilen araçların teslim törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt, protokol üyeleri, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Yetkililerden değerlendirmeler

Çorum Valisi Ali Çalgan "Bu araçların güvenlik birimlerimiz tarafından görev sırasında kazasız belasız kullanılmasını, teşkilatlarımızda hayırlı olmasını teşkilatlarımızın buradaki görevlerinde hepimizin huzur ve refahına huzur ve asayişine önemli katkılar sağlamasını diliyorum" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Yusuf Ahlatçı ise "Huzurumuzun, güvenliğimizin teminatı olan hem polisimiz hem jandarmamız için ne kadar hizmet etsek, işlerini kolaylaştırsak o kadar az diye düşünüyorum. Bu araçları kullanacak değerli polis memurlarımıza, jandarma güçlerimize sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Tekerlerine taş değmesin inşallah" diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın araçların hayırla kullanılmasını dileyerek, "Hem Emniyet Teşkilatımızın hem Jandarma Teşkilatımızın ayağına değil taş, toz bile değmesin. Biz de hem devlet kurumlarımızla hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem de iş insanlarımızla her zaman yanlarında durmaya, arkalarında olmaya, onlarla beraber müreffeh yarınlara devletimizi, milletimizi taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt ise "Çorum’da emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve daha etki sağlanması halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmet kalitesinin artırılmasında büyük katkı sağlayacak olan bu araçlar İçişleri Bakanlığımızın, Çorum Valiliğimizin kamu kurumlarımız ve hayırsever iş insanları ile vakıf üyelerimizin destekleriyle bugün envanterimize dahil edilmektedir. Araçlarımızın başta teşkilatlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm kolluk kuvvetlerine kazasız ve hayırlı vazifeler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise hizmetlerin yeni araç filosuyla daha da güçlendiğini belirterek, "Teşkilatımız toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama noktasında çağdaş ülkelerin kullandığı araç gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yenilemiştir. Sağlanan imkanlarla amacımız Çorum ilimizin huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından araçların anahtarları ekiplerine teslim edildi.

