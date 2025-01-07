ABD'de Açık İş Sayısı Rekor Kırdı: Kasım 2024'te 8 Milyon 98 Bin

ABD Açık İş Sayısı 6 Ayın Zirvesinde!

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bine ulaşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkedeki açık iş sayısı bir önceki aya göre 259 bin artış gösterdi.

Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

Kasım ayı için öngörülen açık iş sayısının 7 milyon 730 bin olması bekleniyordu, ancak gerçekleşen rakam bu tahminlerin üzerinde bir artış yaşadı. Ekim 2024 verisi ise 7 milyon 839 olarak kaydedilmişti.

Açık iş sayısındaki artış, profesyonel ve ticari hizmetler, finans ve sigorta ile özel eğitim hizmetlerinde görüldü. Ancak bilişim sektöründe açık iş sayısında bir azalma yaşandı.

İşe Alım ve İşten Ayrılma Verileri

Aynı dönemde işe alım sayısı 125 bin azalırken, 5 milyon 269 bine geriledi. Ayrıca, istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı 180 bin düşüşle 5 milyon 126 bine indi. Bu dönemde istifa edenlerin sayısı ise 218 bin azalarak 3 milyon 65 bine düştü ve böylece Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.