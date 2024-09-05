ABD'de Ağustos Ayında İşten Çıkarma Oranı Yüzde 193 Arttı

ABD İşten Çıkarma Verileri Üzerine Rapor

ABD merkezli işverenler tarafından duyurulan işten çıkarmalar, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 193 oranında artarak 75 bin 891 kişiye ulaştı. Bu veriler, Challenger, Gray & Christmas isimli danışmanlık şirketinin yayımladığı rapordan alınmıştır.

Yıllık Değerlendirme ve İş İstihdamı

Verilere göre, ağustos ayındaki işten çıkarmalar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 oranında bir artış göstermiştir. 2023'ün ilk sekiz ayında ise toplam işten çıkarma sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 536 bin 421 seviyesine gerilemiştir.

İşe Alımda Düşüş

Ağustos 2023 itibarıyla Amerikan işverenleri tarafından işe alım duyuruları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 41 oranında bir azalma göstererek 79 bin 697 olarak kaydedilmiştir. Bu sayı, 2005'ten bu yana en düşük sekiz aylık dönem için bir seviye olarak dikkat çekmektedir.

Ekonomik Belirsizlik ve Piyasa Dinamikleri

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, ağustos ayındaki işten çıkarmalarda yaşanan artışın artan ekonomik belirsizlik ve değişen piyasa dinamikleri ile ilgili olduğunu ifade etti. Özellikle şirketlerin artan operasyonel maliyetleri ve olası ekonomik yavaşlama endişeleri, iş gücü yönetimi konusunda zor kararlar almasına sebep olmaktadır.