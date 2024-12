ABD'de Benzin Fiyatları 3 Doların Altına Düştü

ABD'de Benzin Fiyatları Düşüşte

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama benzin fiyatı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez galon başına 3 doların altına geriledi. Seyahat ve navigasyon uygulaması GasBuddy.com tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelindeki 150 binden fazla benzin istasyonundan elde edilen verilere göre, benzin fiyatları üst üste sekiz haftadır düşüş gösteriyor.

Fiyat Düşüşü Detayları

Ortalama benzin fiyatının, bir hafta öncesine göre 3,1 sent azalarak galon başına 2,97 dolara gerilediği belirtiliyor. Bu, üç yıldan uzun bir süre içinde kaydedilen en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülke genelindeki benzin fiyat ortalaması, bir ay önceye göre 8,7 sent ve bir yıl önceye göre 17,7 sent daha düşük durumda.

Motorin Fiyatlarındaki Değişim

Ayrıca, ortalama motorin fiyatının da önceki haftaya kıyasla 2,3 sent azalarak 3,491 dolara gerilediği ifade ediliyor.

Gelecek Tahminleri

GasBuddy.com Petrol Analizi Başkanı Patrick De Haan, bu seviyeden daha düşük ortalama benzin fiyatlarının 1300 günden fazla bir süredir görülmediğini belirtti. De Haan, "Benzin fiyatlarında ek aşağı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz ve ulusal ortalama, Noel'e kadar potansiyel olarak 10 ila 15 sent daha düşebilir," diye ekledi.