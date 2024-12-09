DOLAR
34,81 -0,08%
EURO
36,76 0,07%
ALTIN
2.978,22 -1,1%
BITCOIN
3.379.195,8 2,75%

ABD'de Benzin Fiyatları 3 Doların Altına Düştü

Benzin fiyatları, 2021'den bu yana ilk kez ABD'de 3 doların altına geriledi. Ortalama fiyat 2,97 dolara indi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:41
ABD'de Benzin Fiyatları 3 Doların Altına Düştü

ABD'de Benzin Fiyatları Düşüşte

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama benzin fiyatı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez galon başına 3 doların altına geriledi. Seyahat ve navigasyon uygulaması GasBuddy.com tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelindeki 150 binden fazla benzin istasyonundan elde edilen verilere göre, benzin fiyatları üst üste sekiz haftadır düşüş gösteriyor.

Fiyat Düşüşü Detayları

Ortalama benzin fiyatının, bir hafta öncesine göre 3,1 sent azalarak galon başına 2,97 dolara gerilediği belirtiliyor. Bu, üç yıldan uzun bir süre içinde kaydedilen en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülke genelindeki benzin fiyat ortalaması, bir ay önceye göre 8,7 sent ve bir yıl önceye göre 17,7 sent daha düşük durumda.

Motorin Fiyatlarındaki Değişim

Ayrıca, ortalama motorin fiyatının da önceki haftaya kıyasla 2,3 sent azalarak 3,491 dolara gerilediği ifade ediliyor.

Gelecek Tahminleri

GasBuddy.com Petrol Analizi Başkanı Patrick De Haan, bu seviyeden daha düşük ortalama benzin fiyatlarının 1300 günden fazla bir süredir görülmediğini belirtti. De Haan, "Benzin fiyatlarında ek aşağı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz ve ulusal ortalama, Noel'e kadar potansiyel olarak 10 ila 15 sent daha düşebilir," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Benzin Fiyatları 3 Doların Altına Düştü
2
TCMB Başkanı Karahan'dan Ekonomi Raporu: TL Mevduat Payı Artışta
3
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftaya Başladı
4
Omnicom, Interpublic Group'u Satın Alarak Reklam Dünyasında Devrim Yaratacak
5
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı
7
DTÖ: 2024’te Küresel Ticarette İlımlı Toparlanma Bekleniyor

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!