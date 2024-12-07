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ABD'de Ekim Ayında Tüketici Kredileri Beklentileri Aştı

ABD'de ekimde tüketici kredileri 19,2 milyar dolar arttı, beklentilerin üstünde bir performans sergilendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:04
ABD'de Ekim Ayında Tüketici Kredileri Beklentileri Aştı

ABD Tüketici Kredilerinde Ekim Ayı Artışı

ABD'de tüketici kredileri, ekim ayında 19,2 milyar dolarla beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Verilere göre, ülkedeki toplam tüketici kredileri 5,1 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi ise bu dönemde 10,1 milyar dolar artış olacağı yönündeydi. Önceki ay, eylülde tüketici kredileri yalnızca 3,2 milyar dolar artış göstermişti.

Kredi Türlerine Göre Dağılım

Ekim ayında kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 15,7 milyar dolar artış gösterirken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 3,5 milyar dolarlık bir artış kaydetti.

Yıllık Bazda Artış

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda da yüzde 4,5 oranında bir artış yaşadı. Devir yapan krediler yıllık %13,9, devir yapmayan krediler ise %1,1 oranında yükseliş kaydetti.

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