ABD'de enflasyon beklentisi Ağustos'ta kısa vadede yüzde 3,2'ye yükseldi

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi Ağustos'ta yüzde 3,2'ye yükseldi

Anket sonuçları ve öne çıkan veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Ağustos ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 3,2'ye yükseldi.

Anket, yaklaşık 1300 hane halkı ile gerçekleştirildi ve gelecek 12 ayı kapsayan beklenti bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi.

Orta ve uzun vadeli beklentiler ise değişmedi; gelecek 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 3, 5 yıllık beklenti ise yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde işsizlik ve iş kaybı beklentileri kötüleşti. İş bulma beklentisi ise Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hane halkı gelirlerindeki artış beklentisi art arda ikinci ayda yüzde 2,9 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artış beklentisi 0,1 puan artışla yüzde 5'e yükseldi.

Maliyetlere ilişkin beklentilerde, art arda üçüncü ay için benzin %3,9 ve gıda %5,5 seviyelerinde kaldı. Diğer maliyet beklentileri ise geriledi: üniversite eğitimi %7,8, kira %6 ve sağlık hizmetleri %8,8.

Hatırlatmak gerekirse, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artmıştı.

Ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri 11 Eylül'de açıklanacak.