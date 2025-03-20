ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artış Gösterdi

Son Veriler: İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşına başvuranların sayısının geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya göre 2 bin kişi artış gösterdiğini açıkladı. 15 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 223 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Piyasa Beklentileri Aşılamadı

Piyasa analistleri, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu süreçte 224 bin olacağını tahmin ederken, açıklanan rakamın bir miktar geride kaldığı gözlemlendi. Önceki hafta verileri ise 220 binden 221 bin olarak revize edildi.

Dört Haftalık Ortalamanın Durumu

Ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 kişi artışla 227 bine yükseldi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 8 Mart ile biten haftada 33 bin artarak 1 milyon 892 bine ulaştı.

Bu veriler, ABD işgücü pazarındaki son durumu gözler önüne seriyor ve ekonomik trendlerin gelecekte nasıl şekilleneceğini merakla izleyen yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.