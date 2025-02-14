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ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Ocakta Yükseldi

ABD'de ocakta ithalat fiyat endeksi %0,3, ihracat fiyat endeksi ise %1,3 oranında arttı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:12
ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Ocakta Yükseldi

İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

ABD'de Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi aylık bazda %0,3 artış göstererek, Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Piyasa Beklentileri ve Geçmiş Veriler

Piyasalarda ithalat fiyat endeksinin %0,4 artması bekleniyordu. Aralık 2024'te ise bu endeks %0,2 yükselmişti. Ocakta ithalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 artış gösterdi.

İhracat Fiyat Endeksi Rekor Kırdı

Öte yandan, ihracat fiyat endeksi de ocakta %1,3 artarak, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti. Beklentiler, ihracat fiyat endeksinin %0,3 yükselebileceği yönündeydi. Geçtiğimiz aralık ayında ise bu endeks %0,5 oranında artış göstermişti.

Yıllık Artış Oranı

Ocakta ihracat fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,7 oranında bir artış göstererek, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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