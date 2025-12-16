Van'da 'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' — Van TSO ve DAKA İşbirliği

Van'da 'Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı' düzenlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde düzenlenen Azerbaycanlı İş İnsanları Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Van iş dünyası temsilcileri ile Azerbaycanlı iş insanları buluştu, bölgesel işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri, DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Azerbaycan Bakü Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman, Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Konfederasyonu (ASK) Başkan Vekili Vugar Zelyanov, Van iş dünyası temsilcileri ve Azerbaycanlı iş insanları katıldı.

Necdet Takva'nın değerlendirmeleri

Toplantının açılışında konuşan Necdet Takva, "Bizim Azerbaycan halkı ile derin bağlarımız var." ifadelerini kullanarak DAKA temsilcisinin sürece ilişkin vurgularına atıfta bulundu ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerindeki fırsatlara dikkat çekti.

Takva, Van'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerine değinerek şehirde 2025 yılının son ayı itibariyle yaklaşık 800 bin İranlı misafir ağırlandığını ve bunların yaklaşık yüzde 90'ının Azerbaycan asıllı olduğunu belirtti. Gelenlerle ortak dil, kültür ve değerlerin güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Geçmiş ziyaret ve beklenen dönüş

Van TSO'nun 2017 yılında 35 kişilik bir heyet ile Bakü'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Takva, "8 yıl geçmesine rağmen Azerbaycan'dan şehrimize herhangi bir geri dönüş ve geliş olmadı." sözleriyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgede daha aktif kullanılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ortak üretim alışkanlıkları ve fırsatlar

Takva, bölgenin tarihi ve üretim yapısına dikkat çekerek "Yaklaşık 20 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahibiz ve bu bizi turizm alanında avantajlı kılıyor." dedi. Azerbaycan'ın küçükbaş hayvan varlığının büyükbaşın neredeyse 3 katı düzeyinde olduğunu; Türkiye'de ise 3.5 milyon küçükbaş ile birinci sırada olduklarını belirterek, bu verilerin iki ülke arasında hayvancılık ve üretim işbirlikleri için zemin oluşturduğunu aktardı.

Takva ayrıca, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu ve bu rakamın daha da artırılabileceğini ifade etti.

Bölgesel normalleşme ve işbirliği çağrısı

Ermenistan üzerinden normalleşmeye ihtiyaç olduğuna işaret eden Takva, son dönemde atılan adımların bölgesel iş birliğini güçlendirebileceğini söyledi. Takva, Van ve sınır kentleri arasında ortak sanayi bölgeleri ve lojistik merkezler kurma fırsatlarına dikkat çekti ve Zengezur koridorunun açılmasıyla ilişkilerin daha da gelişeceği kanaatini paylaştı.

Konuşmasını "Kapımız her zaman açık." sözleriyle tamamlayan Takva, Azerbaycanlı heyetleri Van'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Toplantının sonu

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi, görüş ve önerilerle sona erdi; katılımcılar bölgesel işbirliği fırsatları ve somut projeler geliştirilmesi yönünde mutabakat sağladı.

