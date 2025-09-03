DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,25%
ALTIN
4.719,1 -0,94%
BITCOIN
4.620.520,41 -0,78%

ABD'de JOLTS: Temmuzda Açık İş Sayısı Beklentilerin Altında

ABD'de JOLTS verilerine göre Temmuzda açık iş sayısı 7 milyon 181 bine geriledi; 176 bin azalışla Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:08
Temmuz verileri ve piyasa tepkisi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı JOLTS verilerine göre, ülkedeki açık iş sayısı Temmuz'da 7 milyon 181 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 176 bin azalış anlamına geliyor.

Veri, piyasa beklentilerinin altında kaldı; analistlerin öngördüğü seviyenin 7 milyon 380 bin olması bekleniyordu. Ayrıca Temmuz verisi, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviye olarak dikkat çekti. Haziran ayına ilişkin açık iş sayısı verisi ise 7 milyon 357 bin olarak kaydedilmişti.

Sektörel hareketler ve işgücü akışı

Temmuz ayında açık iş sayısında azalışlar özellikle sağlık ve sosyal yardım, sanat, eğlence ve rekreasyon ile madencilik ve ağaç kesimi sektörlerinde görüldü.

Aynı dönemde işe alım sayısı 41 bin artarak 5 milyon 308 bin oldu. İşten ayrılmalar (istifa ve işten çıkarılma dahil) ise 52 bin azalarak 5 milyon 60 bin seviyesine indi.

